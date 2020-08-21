«Русский блок» вскрыл коррупционные схемы в Севастополе

21.08.2020, Севастополь, Виктор Орлов

Российское государство вливает огромные средства в восстановление Севастополя после пребывания под властью Украины, однако чиновники на местах зачастую прибегают к злоупотреблениям.

Об этом на пресс-конференции в Севастополе заявил лидер «Русского блока» Геннадий Басов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, Басов представил документы, из которых следует, что к севастопольцам, получившим распоряжение на выделение в собственность земельного участка, обращаются чиновники департамента земельных и имущественных отношений с просьбой написать заявление на отмену такого распоряжения – якобы, в связи с технической ошибкой землеустроителя. В письме департамента указывается, что обладатель земельного участка, отправив заявление на отмену распоряжения, может повторно к ним обратиться с новым пакетом документов. Однако, если севастополец оказывается достаточно доверчив, и все же направляет заявление на отмену распоряжения, то получает отказ в выделении участка (если, конечно, гражданин не поймёт намёк на необходимость «благодарности»).

Далее Басов представил документы, из которых следует, что севастопольцы и гости города в полтора раза переплачивают частному перевозчику ИП Печкин, за свою доставку на труднодоступные пляжи, такие как «Золотой», «Яшмовый» и другие. Он объяснил это не только недобросовестной конкуренцией, но и личной заинтересованностью отдельных чиновников. Как заявил Басов, из представленных материалов становиться очевидным, что к городским чиновникам обращались другие перевозчики, которые предлагали доставку пассажиров на пляжи по ценам в полтора, два раза более низким, чем те, по которым доставляет ИП Печкин.

Обсуждались вопросы езды за рулем в пьяном виде – Басов рассказал об инциденте с руководителем департамента внутренней безопасности города Севастополя Краснокутским, в отношении которого 20 августа 2020 года мировой суд Балаклавы будет рассматривать административное дело в связи с его отказом пройти освидетельствование на алкогольное опьянение.

Известный общественник юрист Борис Колесников обратил внимание на необходимость узаконить наружную рекламу, которая уже на протяжении многих лет осуществляется без необходимых документов, а Анатолий Туманов представил материалы, свидетельствующие о плачевном состоянии дел в области защиты культурного наследия Севастополя.