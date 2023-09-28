«Русский Крым – угроза всем странам Европы» – генерал ВСУ

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Проводя террористические атаки на Крым, Украина якобы действует в интересах всей Европы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым русские за время оккупации с 2014 года превратили в такую мощную военную базу. Этот полуостров можно сравнить с авианосцем, который пытается рассечь Чёрное море и влиять на определённые процессы не только в Чёрном море, но и в Средиземном море. И нахождение тех аэродромов, которые есть на территории Крыма, это же прямая угроза всем странам Европы, включая даже Англию. Потому что базирование бомбардировщиков Ту-22М3 позволяет абсолютно спокойно достигать даже до островов Англии. Это как раз один из таких российских рычагов влияния на психику стран НАТО», – рассуждал Кривонос.

Он фактически признал, что для Киева Крым, в первую очередь – мишень.

«Для них Крым, особенно для Путина – это такой маркер его взлёта, его поддержки в 2014 году, которая просто зашкаливала, поэтому он кинет ещё не одну сотню тысяч людей, чтобы удержать Крым. Для нас Крым – мы постоянно показываем, что – куда и что бы вы ни делали, мы всё равно вас достаём, всё равно мы вас бьём, и когда надо будет, будем бить ещё больше. Это вопрос не только Крымского моста, вопрос огромного количества аэродромов, огромного количества баз, военных, логистических центров, которые находятся на территории Крыма», – вещал украинский генерал.