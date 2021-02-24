«Русский язык – это оковы, которые мешают Украине покорить космос» – Ницой

24.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Военные из разных областей Украины, оказавшись в одной компании, предпочитают говорить на русском языке. Это возмутительный промах Минобороны и министерства образования.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявила одиозная украинская писательница-националистка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«18 января произошел большой скандал в Днепре, в 11 школе, когда туда пришли представитель военкомата и привел с собой коллег из других городов, которые агитировали выпускников 11 классов поступать в высшие военные учебные заведения. Это были военные из Киева, это был военный представитель из Харькова, это был военный представитель со Львова, из Днепра.

И вот все они детям сказали, что они будут разговаривать на русском языке. Все дети были согласны, все ученики были согласны, и только один мальчик был не согласен», – рассказала Ницой.

Ее привело в бешенство, что педагоги сказали военным разбираться самостоятельно с учеником, «который один из всей школы пошёл против своих сверстников и учителей». По её словам, этот школьник обещал всем «навалять», поскольку занимается боксом.

«У меня возник вопрос. Почему эти военные из военкоматов разных городов Украины приходили и проводили детям агитацию на русском языке? У меня вопрос к министру обороны! Что происходит у нас в вооруженных силах Украины, что у нас офицеры приходят и говорят на русском языке? они в какой армии, извините, служат?

Еще у меня вопрос к министру образования. Что это происходит, что учителя не против, чтобы в стенах их заведения (директор этого заведения, я так понимаю, как раз был на стороне этого мальчика), а вот учителя рассказывают «сами разбирайтесь с этим учеником», вместо того, чтобы стать на его защиту! Что это за учителя такие?» – возмущалась «свидомая».

По её словам, этот школьник «переехал их всех», однако данный инцидент – это ярчайший акт дискриминации «маленького украинца». Также она рассказала, каким образом директор могла бы уволить таких учителей.

«Работодатель может уволить не на языковом основании, а на основании того, что работник оказался конфликтным и невоспитанным и создаёт конфликтные ситуации. За конфликтные ситуации может уволить, потому что работник должен быть вежливым во всём.

За профнепригодность, он не соответствует требованиям быть вежливым продавцом, и всё. Всегда можно найти основания, за что уволить, и я считаю, что это правильно», – подчеркнула националистка.

«Нам надо идти вперёд, и хватит, чтобы нас тянули вниз эти кандалы и оковы. Нам пора уже Украину запускать в космос. Мы, кстати, и так космическая страна. Пора восстанавливать свой космический потенциал», заключила Ницой.