Русскую весну в Белоруссии ждёт страшная участь

27.01.2020, Москва, Елена Острякова

Пророссийские силы в Белоруссии не рискнут подняться на восстание в случае разворота страны на Запад, поскольку они увидели негативный пример Донбасса.

Об этом в своем телеграм-канале написал основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вряд ли пророссийские силы в Белоруссии, если они там есть, после истории с Донбассом рискнут поднять голову, хотя… может, я и ошибаюсь», – написал Ходаковский.

По его мнению президент Белоруссии Александр Лукашенко, испугавшись потери власти, может попытаться опереться на националистов.

«Был уже один такой, решивший поиграть с Россией при помощи радикалов – сейчас где-то под Ростовом. Но батька наверняка считает, что он поумнее и посильнее, и ситуацию из своих рук не выпустит.

Но если выпустит, и Белоруссию охватит волна русофобии, то как россияне отнесутся к тем, кто не поддастся влиянию и выступит против антироссийской политики на стороне России?

Россия ведь будет настаивать на невмешательстве и на том, что она стороной конфликта не является», – сетует Ходаковский.