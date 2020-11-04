С наступлением холодов Херсон остался без отопления

04.11.2020, Киев, Максим Карпенко

В Херсоне отопительный сезон оказался на грани срыва из-за колоссальных долгов потребителей перед коммунальщиками.

Об этом сообщает пресс-служба «Херсонгаза», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коммунальщики, в свою очередь не выплатили «Херсонгазу» порядка 200 миллионов гривен.

«К большому сожалению АО Херсонгаз, находясь третий год подряд в убытках, которые составляют почти 200 млн грн, в том числе из-за не расчета от теплоснабжающих предприятий, не может гарантировать бесперебойное распределение газа для АО Херсонская теплоэлектроцентраль, МКП Херсонтеплоэнерго, КП Алешки сервис, КП ГОРТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО в наступающем отопительном сезоне», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Геническе ежегодно возникают проблемы с газоснабжением из-за того, что украинская власть отказывается закупать топливо в Крыму.