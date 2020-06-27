С пулей в голове. Ушёл полоть кукурузу

27.06.2020, Симферополь, Александр Ростовцев

На прошлой неделе американские СМИ распространили новость о смерти Сергея Хрущёва, сына Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва, известного как «отец советской оттепели», а также под более обидным прозвищем «Кукурузник».

Российским СМИ о смерти Сергея Хрущёва сообщил его друг – бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Гаррисон.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Дело о смерти Хрущёва-младшего носит откровенно мутный характер. Говоря о причинах ухода супруга, вдова Валентина Голенко утверждает, будто бы Сергей Хрущёв скончался от старости. В то же время представитель департамента здравоохранения штата Род-Айленд и судмедэксперт Роберт Венделькен утверждают, что причиной смерти стал выстрел в голову. Предположительно, самоубийство.

Кем же был сын третьего по счёту руководителя СССР?

Издание The New York Times, посвящённое визиту Никиты Хрущёва в США, так высказалось о личности 24-летнего Сергея, входившего в состав советской делегации: «Наблюдавшие за ним и беседовавшие с ним американцы считают, что он вряд ли пойдет по стопам своего отца».

Следует заметить, что Сергей Хрущёв был знаковой фигурой. Не выдающейся, но вызывавшей определённый интерес. Он действительно не стал продолжателем дела своего отца, но и антикоммунистом он не был. Это было бы слишком одиозно. Сергей Хрущёв последние 35 лет был, если так можно выразиться, «хрущевистом», возможно даже, единственным в мире.

В отличие от Светланы Аллилуевой или Галины Брежневой, Сергей Хрущёв не был проблемным инфантом. Вместо того, чтобы вести рассеянный и богемный образ жизни, Хрущёв-младший поступил и в 1958 году закончил Московский энергетический институт по специальности «системы автоматического регулирования», распределившись работать в модное в то время ракетостроение.

Известно, например, что Сергей Хрущёв участвовал в разработках некоторых узлов ракеты-носителя «Протон», крылатых и шахтных ракет морского базирования.

Тем не менее, Сергей принимал как должное все блага, связанные с золотым отблеском его отца. Будучи рядовым инженером, он, всего через год после выпуска, был удостоен высшей премии СССР – Ленинской, вместе со своим непосредственным руководителем – корифеем советской космической отрасли академиком В. Н. Челомеем, а в 1963 году Хрущёв-сын стал Героем Социалистического Труда.

Большинство учёных и конструкторов идут к этим регалиям десятилетиями, прорываясь к вершинам сквозь завалы и тернии. Сергей Хрущёв к 30 годам имел практически всё, о чём мог мечтать советский учёный: степень доктора наук, Золотую Звезду «Гертруда» и две престижные премии, включая премию Совета Министров СССР.

Характерно, что после 1964 года, когда неугомонный Никита Сергеевич Хрущёв отправился на покой пенсионером союзного значения, научная общественность СССР больше не слышала о всплесках таланта Сергея Никитича.

Так продолжалось почти четверть века, пока в Советском Союзе не грянула Перестройка. Горбачёвские идеологи, установившие во главе угла своих усилий десталинизацию и «вторую оттепель», вытащили на белый свет Сергея Хрущёва, чтобы тот рассказывал гражданам душещипательные истории, как пробивали себе дорогу к свету сквозь тоталитарные асфальт и бетон первые ростки советской демократии.

И Серёжа Хрущёв не подкачал! Он заливался соловьём, славословя своего отца в лучших традициях пресловутого «культа личности», с которым боролся Никита Сергеевич.

Слушая его, некоторые заслуженные столичные пенсионеры пожимали плечами и задавали себе и окружающим непростой вопрос: почему, к примеру, пенсионер Каганович, «обвиноваченный» новой властью в массовых репрессиях, спокойно выходил один в магазин или во двор – играть в домино со стариками, тогда как «освободитель и благодетель» пенсионер Никита не мог сделать шагу без охраны?

пенсионер союзного значения

В 1991 году, когда власть и идеология в СССР стали стремительно меняться, возникло предчувствие, что скоро весь интерес к персоне «сына отца оттепели» закончится, Сергей Хрущёв навострил лыжи на Запад, в самое его логово – США. Ибо там ещё можно было выгодно торговать и привлекать к себе внимание громкой фамилией.

Прекрасно помню, как в аэропорту «Шереметьево», выпучив глаза на камеры оседавших его репортёров, Сергей Никитич истошно кричал: «здесь становится страшно жить!», объясняя своё решение отчалить в страну, которую его отец обещался похоронить.

Мы вас похороним!

Не менее характерно, что, уже в США, Сергей Хрущёв был принят на работу в университет Брауна политологом, а не преподавателем ракетных наук.

Главной темой исследований Сергея Хрущёва стала холодная война.

Вернее, это было всего лишь оболочкой. Всё, чем занимался Сергей Хрущёв с начала горбачёвской Перестройки и до конца жизни – отбеливал имя своего отца, купаясь в отражённых лучах его славы.

Это было странное и весьма противоречивое занятие. Сын бывшего главы сверхдержавы покидает Родину в роковой для её судьбы час, чтобы славословить отца из страны, которую тот считал вражеской.

Видимо, эта моральная измена идеалам отца тяжким грузом лежала на совести Сергея Хрущёва, поскольку он при малейшей возможности любил повторять, что он «никого не предавал и любит эту страну».

Несмотря на все усилия, Сергей Хрущёв в России был мало кому интересен, а власти Кубы вообще отказались выдать ему въездную визу в ответ на его просьбу в 2003 году.

Если посмотреть в интернете, чем занимался Сергей Хрущёв в последние годы, то выясняется, что он любил давать онлайн-интервью. Причём, чаще всего его интервьюировал известный украинский лохотронщик и бандеровский холуй Дмытро Гордон.

Гордона, в частности, интересовало отношение Сергея Хрущёва к проблеме Крыма, а также отношение россиян к личности Сталина.

Судя по всему, у Сергея Хрущёва не было чёткого отношения к личности Сталина, ибо в одном интервью он заявлял, будто бы «сталинизм – это тяжёлая наследственность российского народа», тогда как в другом интервью он рассказывал, что вынос тела Сталина из Мавзолея был чуть ли не единственной ошибкой его отца.

О Крыме Сергей Никитич нёс какие-то благоглупости, и только один раз он не покривил душой, заявив, что «передавая Крым Украине, Никита Сергеевич Хрущёв в страшном сне не мог представить себе развал Советского Союза».

Все прочие усилия Сергей Хрущёв направлял на облагораживание имиджа своего знаменитого отца в глазах бывших соотечественников. Реформатор – и точка! Создавалось впечатление, что бывший ракетчик старается выкрасить в белое чёрную половину личности Никиты Сергеевича, ярко представленную памятником работы Эрнста Неизвестного, установленного на могиле Хрущёва.

Черно-белый памятник Хрущёва работы Эрнста Неизвестного на Новодевичьем кладбище

Так, к примеру, рассказывая о возникших в начале 1960-х серьёзных экономических трудностях СССР, угрожавших голодом целым республикам, Сергей Никитич упоминал страшный суховей, но при этом «позабыл» про знаменитые «разукрупнения» Никиты Сергеевича, когда разгонялись отраслевые министерства, а вместо них культивировались региональные совнархозы. И что ликвидировать наследие «волюнтаризма» долго и тяжело пришлось уже правительству Косыгина.

Скользких вопросов, вроде событий в Новочеркасске, Сергей Хрущёв намеренно избегал, хотя любил подчеркнуть, как народ открыто бранил «Кукурузника», якобы не боясь быть стёртым в лагерную пыль, «как при усатом».

Было также заметно, что Личным Врагом № 2 Сергея Хрущёва выступал Леонид Ильич Брежнев, вчистую переигравший его отца в партийные игры и отстранивший Никиту от власти.

Великодушие Брежнева, задвинувшего Хрущёва на пенсию без показательного политического процесса, Сергей Хрущёв, похоже, не оценил. Никита Сергеевич в борьбе за власть не отличался брежневским гуманизмом. Министры Берия и Абакумов подтвердят.

В общем, профессиональный сын Хрущёва нашёл в США свою странную смерть. Говорят, просил похоронить его рядом с отцом, на Новодевичьем кладбище. На этом, пожалуй, всё.