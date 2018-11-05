«С такими долгами долго не проживем» – киевский экономист

05.11.2018, Киев, Игорь Петров

Украина набрала столько долгов, что выплаты по процентам за их обслуживание ложатся на экономику тяжелым бременем.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«130 млрд гривен мы тратим в этом году только на погашение процентов по долгам, которые мы уже набрали. На следующий год закладывается 145 миллиардов гривен лишь на погашение процентов. Понятно, что такой груз уплаты процентов, которые больше, чем субсидии на коммунальные услуги – это то, с чем долго жить нельзя. Такая политика безнадежна. Политика максимально сбалансированного бюджета должна быть альфой и омегой украинской экономической политики на протяжении многих лет», – сказал экономист.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, каждый украинец уже задолжал международным кредиторам почти две тысячи долларов.