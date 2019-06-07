Саакашвили отказался возглавить партию Кличко. Остался только Шкиряк

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией УДАР, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об отказе Саакашвили сообщила в Twitter журналистка Кристина Бердинских.

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“Михеил Саакашвили не согласился с предложением Кличко идти с УДАР на выборы”, – сообщила она.

Также об этом сообщило издание “Украинская правда” со ссылкой на людей, которые активно общаются с Саакашвили.

Сам Кличко ночью написал пост в соцсети по этому поводу.

“Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонников неоднозначно восприняли эту идею. Так, комментарии в ФБ – различные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно их. Есть слова, а есть поступки. Я, политически планов не меняю. Да, будет сложно. Да, я считаю, что для демократичности ситуации в стране в парламент должны пройти как можно больше демократических сил. Достойных и тех, кто готов бороться за успешную Украину. Это мой комментарий в отношении всех возможных вопросов на эту тему. Точка. Идем дальше”, – заявил Кличко.

“- Виталя, тут мне рассказали, что ты «барига» рошеновский, – сказал кавказец. Как говорится, поматросил и бросил киевского оракула.

P.S. А всех уже разобрали – «нестабильный социалист» Кива ушёл к Рабиновичу, вещун Гордон к Смешко, ярких практически не осталось, – тебе, Виталя, остался только Шкиряк. Лишь он сможет разукрасить твоё «унылое Г» – “Удар”, – иронично прокомментировал ситуацию близкий к Партии мира и развития Вадима Новинского экс-глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на досрочных выборах в Верховную Раду. Согласно предложению, лидером партии УДАР остается Кличко, а Саакашвили может стать главой политсилы. Саакашвили в ответ записал видео, в котором попросил своих сторонников помочь с ответом Кличко.