Саакашвили предлагает ангары для крысятников

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский должен перевезти все центральные органы государственной власти в большой ангар под Киевом, продав административные здания в центре столицы на торгах.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил восстановленный в украинском гражданстве экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик подчеркнул, что для украинских чиновников необходимо построить полностью прозрачные кабинеты, тогда они не смогут брать взятки.

«Сказал президент Зеленский: «Хочу вывезти администрацию». Вы были в администрации? Это катастрофа, крысятник, реально. Любые процедуры там проведи, любого священника туда завези… Внизу, в подвале, есть специальная комната, куда завозится кэш. Из таможни, из налоговой, с рынков… Он пришел и сказал: «Не могу здесь». Сразу вопль поднялся: «Мы ему не выделим место, это стоит больших денег», – сказал экс-президент Грузии.

Он уверяет, что на все это больших денег не потребуется.

«Я это делал в Грузии, я взял парламент в Тбилиси и перенес в город Кутаиси, сэкономил много денег. А знаете как? Мы продали много местных административных зданий. Я в свое время был министром юстиции, мы это министерство юстиции продали на отель. Там сейчас строится пятизвездочный отель, государство заработало. То есть, если в центре продать Верховную раду, Кабмин, Банковую, все эти министерства, огромное количество денег зайдет в бюджет.

Взять из этих денег 1/5 часть, взять какой-нибудь ангар за пределами Киева, где-нибудь, где стоит дешево, чтобы людям пробки не создавать, когда они на своих машинах будут ездить, провести туда – там есть рядом поезда, просто, может быть, маленькую ветку, это много не будет стоит. Привезти туда их и сказать: «Административный аппарат в четыре раза меньше».

Они же сидят в этих современных кабинетах в больших ангарах и работают на страну. Сидят в стеклянных, чтобы можно было на них сверху посмотреть, со стороны посмотреть, даже взятки нельзя брать в этих стеклянных кабинетах», – заявил Саакашвили.