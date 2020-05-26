Саакашвили признал, что Украине долгие годы придется прозябать в нищете
Украине понадобится несколько поколений для того, чтобы вывести ее из списка стран «третьего мира».
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава исполкома Нацсовета по реформам, беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Саакашвили, в стране еще не до конца уничтожен ряд предприятий, которые позволяют ей не опуститься вниз по своему научно-техническому развитию.
«В Украине есть потрясающий рабочий ресурс, потрясающий интеллект, территория огромная, ресурсы и так далее. Но сюда они не придут, если здесь будет коррупция, если здесь будет беспредел чиновников… Я был на «Антонов» – сумасшедший потенциал. С ума сошел, когда увидел, просто сумасшедший потенциал.
Если Украина останется без «Антонова», без «Мотор Сич, без «Южмаша», без Харьковского авиационного завода – и еще пару предприятий можно назвать – Украина станет обычной страной третьего мира. А Украина должна оставаться страной первого мира. Если мы потеряем этот потенциал, то мы, чтобы опять из третьего мира вернуться в первый мир, нам понадобится несколько поколений», – заявил Саакашвили.
Спасибо!
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