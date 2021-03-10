Саакашвили советует Зеленскому гнать иностранцев

10.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Коррупция на украинской таможне лишает ее тысячи километров дорог в год и более полутора тысяч новых школ, которые можно было бы построить на деньги, идущие «мимо кассы».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил беглый экс-президент Грузии, глава Офиса реформ на Украине Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Саакашвили, Украине нужно воспользоваться опытом Грузии и прогнать иностранцев с руководящих постов, а также расформировать таможню.

«В Грузии до меня на таможне была английская компания, и сейчас есть идея пригласить дубайскую компанию. Да глупость полнейшая – англичане были такие же коррумпированные в Грузии, как грузинские. У нас коррупция хуже стала, потому что грузинские таможенники говорят: «Да это не мы, это англичане». А англичане говорили: «Ну они». И они оба брали деньги.

Когда мы пришли, всех англичан попросили, всех грузин выгнали, которые на таможне были, и вообще систему таможни ликвидировали. То же самое мы предлагаем Украине – ни в коем случае, никаких иностранцев. Вот, есть вещи, к которым иностранцев вообще нельзя подпускать – таможня, финансовые органы и вообще…

«Цифра коррупции на таможне – это как раз та цифра, которая, мы посчитали, что если бы 37 миллиардов не крали бы, на Украине строили бы в последние 30 лет тысячу километров дорог, 170 новых больниц, каждый год 1600 новых школ», – заявил Саакашвили.