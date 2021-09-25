Саакашвили: Украина превратилась в проходной двор для воров и убийц

Украина превратилась в проходной двор для воров и убийц со всего постсоветского пространства.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Саакашвили, за деньги даже террорист может купить себе справку и вид на жительство на Украине.

«Украина – проходной двор. Тут любой преступник, со всего постсоветского пространства. Тут отстойник. Из Грузии, из Азербайджана, из России, из Средней Азии можешь приехать и запросто купить свидетельство (о регистрации). Запросто…

Пока Москалюк до сих пор глава миграционной службы, где просто налево и направо, любой из вас пойдет, вы будете стоять много недель в очереди, даете в карман деньги, и он будет Бен Ладену завтра же выдавать свидетельство, где будет свидетельствовать, что это не Бен Ладен, а какой-нибудь Марченко, у которого вообще прадед жил в Украине.

Любую справку можно купить? и это происходит на наших глазах. Поэтому любой заедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит», – заявил Саакашвили.