Саакашвили: Украина превратилась в проходной двор для воров и убийц

Саакашвили: Украина превратилась в проходной двор для воров и убийцНовости Украины
Украина превратилась в проходной двор для воров и убийц со всего постсоветского пространства.
Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Саакашвили, за деньги даже террорист может купить себе справку и вид на жительство на Украине.
«Украина – проходной двор. Тут любой преступник, со всего постсоветского пространства. Тут отстойник. Из Грузии, из Азербайджана, из России, из Средней Азии можешь приехать и запросто купить свидетельство (о регистрации). Запросто…
Пока Москалюк до сих пор глава миграционной службы, где просто налево и направо, любой из вас пойдет, вы будете стоять много недель в очереди, даете в карман деньги, и он будет Бен Ладену завтра же выдавать свидетельство, где будет свидетельствовать, что это не Бен Ладен, а какой-нибудь Марченко, у которого вообще прадед жил в Украине.
Любую справку можно купить? и это происходит на наших глазах. Поэтому любой заедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит», – заявил Саакашвили.
Примечательно, что сам Саакашвили скрывается на Украине от преследования – в родной Грузии на него возбуждены уголовные дела, а сам он объявлен в розыск.
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