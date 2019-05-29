Саакашвили: Украине не нужно ждать 50 лет, чтобы догнать Европу

29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Михаил Саакашвили, вернувшийся сегодня на Украину, заявил, что бывший президент Петр Порошенко совершил недостойный поступок, лишив его гражданства, однако заверил, что у него нет реваншистских настроений, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Саакашвили сказал в первом заявлении для прессы в аэропорту Борисполь.

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“Я не приехал кому-то мстить, кого-то наказывать, что-то разрушать. Это вообще не мой стиль. Я вернулся сюда делать то, что я лучше всего умею – строить. Это то, что мне не дали сделать в Одессе”, – сказал он.

По словам политика, смена власти принесла Украине “исторический шанс”.

“Украине не нужно 50 лет ждать, как утверждают эксперты, чтобы догнать другие страны. Это унизительно. Можно сделать рывок. Украина обязательно будет самой успешной страной в Европе”, – уверяет Саакашвили.

Украинская журналистка Алеся Бацман опубликовала в соцсети видео, на котором видно, как Саакашвили в Борисполе обнимается и целуется с ее мужем – телеведущим Дмитрием Гордоном.

