Херсон был и остается частью Российской Федерации, оккупированной захватчиками. Даже те, кто ждал в Херсоне ВСУ, уезжают из города, потому как перспектив с киевским режимом у города нет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы у меня была такая возможность, я бы вчера или позавчера, или месяц назад в Херсон вернулся. Эта задача связана с нашей общей целью специальной военной операции, и она зависит от ситуации и общей обстановки на фронте. Потому что протяжённость фронта больше 1000 км. И задача его держать и продвигать вперёд – не из простых. Но планы по восстановлению, освобождению оккупированных территорий Херсонской области – есть, потому что Херсонская область полностью вошла в состав Российской Федерации по новой Конституции. Эту территорию преднамеренно оккупировали, и это произошло не вчера, не в прошлом году. Весь бывший Юг Украины планировался под захват еще с XIX века, когда германский канцлер Бисмарк говорил, что победить Россию невозможно, но её можно расшатать изнутри. И самое лучшее, если взять – стравить украинцев и россиян», – отметил Сальдо.

«Всё это говорит о том, что Херсон, Николаев, Одесса и потом на Измаил. Надо повторять путь, который в своё время прошёл Суворов, светлейший князь Потемкин. Опять у нас стоит та же задача, что и в XVIII веке – возвращение исконно русских земель», – добавил он.

Губернатор напомнил, что в середине прошлого века для подъема сельского хозяйства на Херсонщину привозили жителей Западной Украины. И теперь их потомки являются основным костяком «ждунов» региона.

«Интересно вот что: как бы больно нам ни было оставлять Херсон, и сейчас об этом тяжело думать, потому что Херсон постепенно киевский режим превращает в безлюдный город, но тех, кто в самом Херсоне ждали ВСУ – всё меньше и меньше. Люди уезжают оттуда. У них есть, с чем сравнивать, с тем, что делает Россия в экономическом, духовном, моральном плане, и что может дать киевский режим. Поэтому «ждунов» становится меньше. А вот ДРГ, которые специально забрасывают, чтобы подыскивать морально слабых и тех, которых можно купить, их количество увеличивается. И здесь серьёзная работа предстоит специальным службам. С этим придётся бороться долго, потому что, как показывает практика, «спящие» или «ждущие» подразделения вооружены, подкованы, обучены, они подстраиваются. Когда их задерживают, то по ним никогда не скажешь, что они «ждуны», и что они не наши. Они получают российские паспорта, при каждом удобном случае рассказывают, что они граждане России. А сами ждут исподтишка, где бы им нагадить. Поэтому борьба идёт жёсткая. И она будет продолжаться, быстро одолеть проблему не удастся», – подчеркнул Сальдо.