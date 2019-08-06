Самоподрыв подавил огневую точку боевиков «Айдара», обстреливавших ДНР

06.08.2019, Донецк, Владимир Гладков

В результате разрыва гранаты АГС ранения получили несколько нацистов «Айдара», ведущих провокационный огонь в ДНР по окраинам прифронтовой Горловки.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве подчеркнули, что в очередной раз сразу после прекращения дневной работы со стороны международных наблюдателей, украинская сторона предприняла новую попытку нарушить перемирие и спровоцировать НМ ДНР на ответный огонь.

«В 18.00 украинские оккупанты из 24-го батальона «Айдар», входящего в состав 53-й бригады под командованием Полякова, обстреляли из ручного противотанкового и автоматического гранатометов окраины поселка шахты Гагарина. Обстрел велся в течении 15 минут. Сначала оккупанты выпустили шесть гранат из ручного гранатомета, потом начали обстрел из автоматического. После начала стрельбы и выпуска десяти выстрелов из него, на позициях нацистов произошел взрыв и стрельба прекратилась.

Мы не исключаем, что у оккупантов произошел разрыв гранаты автоматического гранатомёта. По предварительным данным, в результате взрыва несколько боевиков ВФУ получили ранения», – сообщили в пресс-службе.

Позже спровоцировать НМ ДНР на ответный огонь попытались боевики националистического батальона «Азов».

«В 19.20 нацисты из «Азова» обстреляли окраины населённого пункта Доломитное из 82-мм минометов, выпустив 4 мины, после чего в течении двадцати минут вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – уточнили в ведомстве.

«Наши подразделения продолжают соблюдать перемирие, на провокации не поддаются и наблюдают за действиями врага.

Мы требуем от международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее, добиться прекращения провокаций со стороны ВФУ», – подытожили в пресс-службе.