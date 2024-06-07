Санду получила под дых от Amnesty International

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Парламент Молдовы принял в третьем и окончательном чтении законопроект об изменении Уголовного кодекса, включая поправку депутата пропрезидентской партии «Действие и солидарность» Игоря Кирияка об «измене Родине». Депутаты от правящей партии расширили список действий, которые могут считаться враждебными.

Изменения затронули только пояснительную записку поправки об «измене Родине». Депутаты убрали упоминание о дезинформации, однако добавили новую формулировку в записку:

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«Оказание помощи в осуществлении враждебной деятельности, направленной против государственной безопасности, должно толковаться, в частности, в соответствии со статьей 4 Закона о государственной безопасности».

Это означает, что суды, по необходимости, смогут обращаться к пояснительной записке и руководствоваться статьей 4 Закона о государственной безопасности Молдовы. В этой статье перечислен еще более широкий список угроз национальной безопасности, в частности:

– возникновение гибридных угроз в адрес государства, выраженных в действиях/бездействии на национальном, региональном или мировом уровне, затрагивающих устойчивость государства, а также в пропагандистских враждебных кампаниях или кампаниях по дезинформации, способных нанести ущерб конституционному строю;

– осуществление террористической деятельности, любая форма поддержки этой деятельности, другой экстремистской деятельности, пропаганда террористических и экстремистских идей и ценностей;

– влияние на избирательные процессы в целях продвижения интересов иностранных государств, антиконституционных субъектов, организованной преступной группы или преступной организации.

Примечательно, что все перечисленные выше поправки были внесены в Закон о государственной безопасности в 2023 году, опять же правящим большинством от партии «Действие и солидарность». Тогда же из закона было исключено уточнение: «Эти действия не могут быть истолкованы в ущерб политическому плюрализму, реализации конституционных прав и свобод человека».

Примечательно, что против принятия этой поправки выступило даже международное правозащитное движение Amnesty International, которое обеспокоено угрозой свободе слова, которую несут инициативы от правящей партии.

«Расширенное определение расплывчато и открыто для злоупотреблений, представляя особую угрозу праву на свободу выражения мнений», – говорит Вячеслав Тофан, исполнительный директор движения, который просит парламент отменить эту законодательную инициативу.

Но депутаты от партии Санду это замечание проигнорировали.