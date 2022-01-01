Санду тайно поздравила Путина

01.01.2022  15:02 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Политика, Россия


Президент РФ Владимир Путин уже традиционно не поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президентов Украины, Польши, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, как лиц с ярко выраженной антироссийской позицией. Зато в список поздравленных, как ни странно, вошла президент Молдовы Майя Санду, которая занимает в отношении России демонстративно отчужденную позицию и всячески стремится на Запад.

Журналисты «Комсомольской правды в Молдове» поинтересовались, ответила ли молдавский президент на поздравление. Оказалось, что Санду написала Путину первой.

Президент РФ Владимир Путин уже традиционно не поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом...

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«Глава государства поздравила президента России еще 24 декабря. Она поздравила его не только с Рождеством. Со всеми новогодними праздниками. Мы направили поздравительные послания главам более 70 государств мира», – рассказала пресс-секретарь президента Молдовы Сорина Штефырцэ.

Сама Санду в эфире общественного радио сообщила, что в поздравительном письме Путину подтвердила, что Молдова стремится к прагматичным и взаимовыгодным отношениям с Россией.

«Мы по разным направлениям продемонстрировали готовность сотрудничать. Согласовано заседание межправительственной комиссии весной», – сказала Санду.

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