Санкционный список Украины пополнили 23 российских археолога

19.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Украинское «министерстов по делам временно оккупированных территорий» предлагает Совету национальной безопасности и обороны Украины применить санкции в отношении обширного круга юридических и физических лиц.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, речь идет о 23 лицах, которые были привлечены «к незаконным археологическим поисковым работам на объектах культурного наследия» или приняли участие «мероприятиям, направленных на легитимизацию незаконной оккупации Крыма и Севастополя».

Также санкции предлагается ввести в отношении российских и европейских предприятий, которые обеспечивают деятельность ООО «Титановые инвестиции» в Армянске.

Пострадают 14 юрлиц, привлеченных к поставкам материалов, оборудования и услуг для заводов ОПК РФ «на временно оккупированных территориях», «некоторые юридические лица, привлеченные к организации перевозок через порты «Темрюк», «Кавказ» и керченскоу паромную переправу.

Как оказалось, Украина репрессировала еще не всех строителей Крымского моста. Санкции будут введены против ряда руководителей и основателей привлеченных компаний.

Все эти люди и фирмы «создавали реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины», говорится в тексте. Утверждается, что санкции будут способствовать возвращению Крыма в состав Украины.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Крыму обнаружено неизвестное скифское поселение.

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