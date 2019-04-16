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16.04.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Украина
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Савченко поддержала Зеленского и сравнила Порошенко с шакалом

Вышедшая на свободу Надежда Савченко призвала не бояться поддержать Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины.

Об этом Савченко заявила в интервью телеведущей Наталье Влащенко в зале судебных заседаний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Савченко призвала не верить в показное раскаяние Петра Порошенко за ошибки, совершенные на посту президента.

«Вы прекрасно знаем, что это за человек. Мы знаем, что эти щенячьи глаза, которые сейчас просят прощения у украинского народа, завтра превратятся в глаза гиены, шакала, которая снова рвать украинский народ, бросать под танки, бросать танки на своих людей. Нет, этого больше не будет.

Я думаю, нечего бояться нового… Зеленский – это та торпеда, которой могла стать Савченко в 2016 году. Которой, надеялись, мог быть Вакарчук. Это тот человек, который пробьет эту систему. Пробьет дно «Титаника» порошенковской власти. Как только «Титаник» пойдет на дно, мы начнем делать новую Украину», – сказала Савченко.

Напомним, что свое освобождение в зале суда Савченко сопроводила выкриком исторического лозунга украинских фашистов – «Слава Украине – героям слава!» и «Слава нации – смерть врагам!».

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