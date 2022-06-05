СБУ нарушила неписанные законы спецслужб – начались похищения родственников

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Новости Украины

Украинские спецслужбы начали похищать родственников участников СВО. Месяцами их могут насильно удерживать в неволе.

Об этом в эфире «PolitWera» заявил перешедший на сторону России экс-полковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские спецслужбы занимаются похищением детей родителей, которые служат где-то в ДНР, ЛНР, РФ или служили раньше, являются ветеранами спецслужб. Украинские спецслужбы нарушают все неписанные законы разведок, контрразведок, начинают действовать через родственников», – сказал Прозоров.

Он привел пример с обратившимся за помощью пенсионером, который в свое время служил и на Украине, и в России.

«И у него просто в Киеве похитили сына. Сын уже взрослый, у него семья, ребенок. То есть, человек, у которого брал интервью – вообще дедушка. Но он достаточно авторитетный человек в определённых кругах. И больше месяца его сына держали в подвале прикованным наручниками к трубе. Никаких обвинений, никаких процессуальных документов, официальных претензий вообще не предъявлялось», – рассказал Прозоров.

По его словам, пенсионер имеет гражданство РФ. А сын – гражданин Украины, развивающий бизнес в Киеве и не имеющий никакого отношения к СВО.

«Есть случаи, где конкретные требования выдвигали. А в данном случае на этого пенсионера никто не выходил. Просто через сына говорили, чтобы «его отец сильно не суетился». Человек давно не работает в спецслужбах, но с начала СВО занялся волонтерством. Возил гуманитарку в районы, которые, на тот момент, были освобождены в Киевской, Черниговской областях. К боевым действиям отношения не имел. После этого сказал: «Послушайте, они перешагнули все границы. Я этого так не оставлю». И я должен сказать, что парни, которые похитили сына, пожалеют об этом», – предупреждает полковник.

Прозоров отметил, что СБУ систематически становятся фигурантами дел о похищении, незаконном лишении свободы, причинении тяжкого вреда здоровью и угрозах расправы. Он заверил, что каждое преступление будет раскрыто, а виновные – наказаны по всей строгости закона.