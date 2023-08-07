СБУ: Россия отслеживала передвижение Зеленского в Николаеве

Игорь Шкапа.  
07.08.2023 11:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Николаев, Россия, СБУ, Украина


В Николаеве украинская контрразведка схватила местную подпольщицу, которая помогала российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает-пресс-служба СБУ.

В Николаеве украинская контрразведка схватила местную подпольщицу, которая помогала российской армии. Об этом, передает...

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«Служба безопасности задержала осведомительницу спецслужб России, которая накануне недавней рабочей поездки президента Украины в Николаевскую область собирала разведданные о запланированном визите. В первую очередь злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области», – говорится в сообщении.

При этом утверждается, что СБУ сработала на опережение, заблаговременно получив «информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита».

В дальнейшем украинская спецслужба продолжила документировать преступные действия вражеской приспешницы, чтобы получить новые данные о ее российских «кураторах» и полученных задачах.

Это позволило установить, что враждебная информаторша имела и другие цели. В частности, выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов боеприпасов ВСУ в районе Очакова», – отмечают в украинской спецслужбе.

Эту информацию планировалось использовать «для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевщине».

Задержанной оказалась жительница Очакова, которая ранее работала продавщицей в военном магазине на территории одной из частей ВСУ.

«Для сбора развединформации она объезжала территорию района и снимала локацию украинских объектов. Кроме того, она пыталась «в темную» получить нужные сведения через собственные связи, в частности в социальных учреждениях региона», – уверяют в СБУ.

Женщине объявлено о подозрении  по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Она арестована, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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