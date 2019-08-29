СБУшный нацист рассказал, для чего «команда Зе» анонсировала путч

29.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Анонсированный командой Владимира Зеленского путч, который якобы готовит предыдущий президент Пётр Порошенко, является постановкой для оправдания непопулярных решений.

Об этом в своём Telegram-канале заявил лидер украинской неонацистской группировки «С14» Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был же путч на сентябрь? Уже на декабрь? Арсен Борисович решил путчить с Петром Алексеевичем сугубо до принятия бюджета в следующем году? Классный троллинг Авакова. Чувство юмора у него всегда было.

Министр, который за пять лет инкорпорировал в систему МВД множество откровенных ОПГ. Даже сам, не таясь, в интервью рассказывает: «Я так и не стал своим в этой системе! Не стал ментом!» И именно он предостерегает… путчем Порошенко. Пороха, который не мог собрать сто человек, чтобы себя защитить, обвинять в подготовке переворота.

Если другие крылья властной группы поверят, то могу только представить, как будут на#бывать новую элиту российские спецслужбы. Фото, кстати, возможно постановочный «слив», – написал Карась.

Также, по его мнению, здесь не обошлось без пресловутой «Руки Кремля», ведь сделавший фотографию журналист работает на якобы «пророссийское» издание.

«У Авакова антирейтинг №2 после Пороха. Нулевая поддержка людей. Приходится действовать другим путем. Что в арсенале? Антон Геращенко и бот-фермы, которые заблокировали на месяц в Фейсбук Скрыпина и Синицына за анонс по Авакову.

Ну и вот такие смешные «covert operation» с фотографом из ФСБшного издания «Strana.ua». «Страна» – друзья Портнова и Корбана, друзья Авакова. И вот фотограф успевает оперативно сфоткать подставленную в странном ракурсе мобилку. Конечно, с длинным текстом. Который объясняет всё.

Текст действительно все объясняет. Но вряд ли это соответствует действительности. Мне так кажется. В конце концов, у нас с Аваковым один и тот же любимый автор научной фантастики – Андрэ Нортон», – резюмировал нацист.

Отметим, что сам Карась ранее признался, что сотрудничает с СБУ.

Также его группировка выступала в роли ручных нацистов прежнего президента Петра Порошенко.