Началось: Менты Авакова повязали ручных нацистов Порошенко

09.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Подконтрольных СБУ Петра Порошенко нацистов из группировки С14 задержали подчиняющиеся Арсену Авакову сотрудники МВД во время попытки сорвать митинг кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко.

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Об этом на своей странице в Facebook пишет главарь группировки Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Контрактовой менты задержали и увезли в РУВД десяток активистов С14. Причин законных – никаких. Реально – Аваков, наконец, определился со своим кандидатом и спасает Юлю от неудобного баннера», – пишет Карась.

Боевики С14 на митинге Тимошенко в Киеве пытались растянуть баннер с лозунгом «Кто заказал Катерину Гандзюк?». Речь идет о «свидомой» активистке из Херсонской области. В конце августа ее облили концентрированной серной кислотой, вскоре Гандзюк скончалась. Заказчиками убийства Гандзюк называют председателя местного облсовета, однопартийца Юлии Тимошенко – Владислава Мангера, которому покойная, якобы, мешала проворачивать коррупционные схемы.

«Вместо того, чтобы расследовать, кто заказал Катю Гандзюк, министр МВД теперь лично даёт приказ разгонять демонстрантов, которые задают неудобные вопросы», – сокрушается Карась.

Следует отметить, что боевиков С14 организаторы митинга заслонили от Тимошенко группой пенсионерок с флажками. Они кричали: «Юля! Юля!», пытаясь заглушить подосланных Порошенко националистов.