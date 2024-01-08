«Сделаем из Крыма отбивную» – Гордон

Украина обязательно получит немецкие и американские дальнобойные ракеты, и тогда российскому Крыму настанет конец.

Об этом на канале украинского пропагандиста Василия Голованова заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Безусловно, Крым в огне, и Крым будет в огне и дальше. В Крыму будет уничтожено всё военное, всё инфраструктурное, и как венец этого будет уничтожен Крымский мост. Крым – наша первая цель на пути освобождения Украины. Если кто-то из крымчан или из тех, кто собирается ехать в Крым, этого не понимают, это их личное дело.

Все русские, которые незаконно находятся на территории украинского Крыма, все украинские коллаборанты, которые стали работать с русскими, уезжайте. Продавайте всё что можно за всё что можно и уезжайте. Потому что в Крыму, конечно же, будет Украина, без всяких сомнений.

Я уверен, что мы получим от Германии «TAURUS», дальнобойные ракеты, я уверен, что получим от США «ATACMS», дальнобойные ракеты, я уверен, что мы произведём свои дальнобойные ракеты, и, конечно, из Крыма будет отбивная», – заявил Гордон.