«Сделаем из Крыма отбивную» – Гордон

Вадим Москаленко.  
08.01.2024 19:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2079
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Украина обязательно получит немецкие и американские дальнобойные ракеты, и тогда российскому Крыму настанет конец.

Об этом на канале украинского пропагандиста Василия Голованова заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина обязательно получит немецкие и американские дальнобойные ракеты, и тогда российскому Крыму настанет конец....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Безусловно, Крым в огне, и Крым будет в огне и дальше. В Крыму будет уничтожено всё военное, всё инфраструктурное, и как венец этого будет уничтожен Крымский мост. Крым – наша первая цель на пути освобождения Украины. Если кто-то из крымчан или из тех, кто собирается ехать в Крым, этого не понимают, это их личное дело.

Все русские, которые незаконно находятся на территории украинского Крыма, все украинские коллаборанты, которые стали работать с русскими, уезжайте. Продавайте всё что можно за всё что можно и уезжайте. Потому что в Крыму, конечно же, будет Украина, без всяких сомнений.

Я уверен, что мы получим от Германии «TAURUS», дальнобойные ракеты, я уверен, что получим от США «ATACMS», дальнобойные ракеты, я уверен, что мы произведём свои дальнобойные ракеты, и, конечно, из Крыма будет отбивная», – заявил Гордон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть