«Сейчас люди получат паспорта российские, и наши зайдут»

10.06.2019, Луганск, Валентин Филиппов

Владимир Зеленский за первые недели нахождения на высшем посту Украины продемонстрировал, что не готов к роли президента. Донбасс ждёт своего генерала Лебедя, который жёстко озвучит ультиматум, после которого прекратится огонь, как произошло в Приднестровье. Выдача российских паспортов вселяет надежду, что так и произойдёт.

Об этом обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал журналист Игорь Орцев, бывший депутат горсовета Луганска.

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Валентин Филиппов: Игорь, здравствуйте! На Украине новый президент, но обещания старые. Украина вот-вот вступит в ЕС благодаря референдуму, гривна будет приравнена один к одному с евро. Средняя зарплата в 12 тысяч гривен будет очень солидной. Примет ли Украина обратно не только Донбасс с Крымом, но и, допустим, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Новосибирск? Мне кажется, что мы все заслужили по 12 тысяч гривен, приравненных к евро.

Игорь Орцев: Слушай, ну мне кажется, наверное, и Курилы, о которых идет спор сейчас.

Естественно Украина превращается в new-васюки. Но интересно, в этот раз подсунули Зеленскому бумажку диверсанты какого президента? Ющенко наверное?

Была же диверсия на днях – что «Россия будет разрушена» и все такое, а оказалось, что это речь Порошенко была. А вот это интересно, чья?

Валентин Филиппов: Вы знаете, я последний раз такую фигню слышал наверное году в 1990, только тогда шла речь про рубли….

Игорь Орцев: Кравчук, наверняка Кравчук.

Валентин Филиппов: Да, да, что мы раздадим доллары по цене 61 копейка, и все заживем.

Игорь Орцев: Сначала Кравчук, что он там, должна была быть маленькая Швейцария… Ну а сейчас-то это уже будет не маленькая, а это будет центр Евросоюза.

Валентин Филиппов: А вот если без шуток. Человек это сказал явно не по бумажке.

Игорь Орцев: Это говорит о том, что человек находится совершенно не на своем месте: капитан команды КВН, актер, но никак не президент.

Да, вызывает эмоции, но это пустое место как именно политик и как именно президент. То есть, человек абсолютно не в теме, то есть его даже, почему-то, не трудится его окружение чему-то научить, либо он сам такой, что он считает, что он в курсе.

Валентин Филиппов: А у меня другая штука: не чувствуем ли мы все угрозы от того, что кроме всего Зеленский же заявил что «наши герои» поедут на ротацию отдыхать в Европу, а их место заменят европейские военные.

Игорь Орцев: Я сомневаюсь, что в здравом уме кто-то из европейских военных по доброй воле пошлет туда своих людей. Ну, давайте говорить откровенно, Зеленский – идиот, самый настоящий идиот, просто придурок. То есть, он находится в роли, он просто не замечает разницы между ролью «слуги народа» и тем постом, который он получил на шару.

Я сомневаюсь, вообще, что он готов был к этому. То есть, они запустили вот эту шнягу там с Коломойским, чтобы там какие-то голоса отобрать, я думаю, что все работало на Тимошенко, и тут вот такое вот вылетело…. Украинский народ показал себя.

Валентин Филиппов: Ну, чувство юмора у народа есть.

Игорь Орцев: Было все, но вот такого еще не было. И вот, чувак, он сам не понял, куда он попал. То есть, репортаж этот с Донбасса, где он, мне кажется, или курнул, или нюхнул, или ещё чего-то, он весь потный, весь бледный, какие-то жесты – человек ну, абсолютно не в своей тарелке, дергает эти шторки в чужом доме, смотрит в эту ванну.

Он до сих пор ещё не понял, куда он попал, и кто он есть. Это вообще чудо. Наблюдать за этим – да прекрасно, но жить в этой стране…

На Украине ещё есть нормальные люди, остались, их много, которые вынуждены жить и вот это наблюдать. Ну, это жесть.

Валентин Филиппов: С вашей точки зрения, какие все-таки перспективы у Минских соглашений? Сейчас все протрубили, что вот какой-то сдвиг пошел.

Игорь Орцев: Ну, это элементарные вещи: прекратить стрелять и поменять людей. В этом вообще нет никаких проблем, никаких сложностей. Чтобы остановить огонь, нужно отдать приказ «не стрелять», кто не выполнит приказ – тот будет отвечать. Или стрелять в ответ, скажем, ну разрешить там именно, мы же знаем, что с нашей стороны такие меры существуют, то есть об этом неоднократно жалуются и бойцы, что «К нам прилетает, а нам запрещают стрелять в ответ». Поэтому с нашей стороны эти меры приняты, элементарно просто – указом главнокомандующего – он запрещает открывать огонь. Собственно о чем Кучма и сказал, что «Нужно в одностороннем порядке прекратить огонь». То есть, это элементарные вещи.

Обменять этих пленных, по-моему, тоже не составляет никакого труда. А вот все дальнейшее, что прописано в Минских соглашениях, это ж как раз называется первые пункты: разведение сторон, обмен, а потом уже пошло все дальше, и вот все, что дальше, это уже будет вызывать определенные трудности, потому что это политические решения, а не военные уже будут.

А военные решения, ну, прекратить стрелять, – элементарно.

Валентин Филиппов: Но за 5 лет этого не произошло, почем- то. Я даже вот удивляюсь, заглядывая в историю других стран. Были такие понятия как “странная война”. Когда год люди не стреляли друг в друга, сидели друг напротив друга в окопах.

Каким-то образом так получается, что за 5 лет две противоборствующие стороны, сидя в окопах, не наладили отношений и не перестали стрелять друг в друга?

Это очень странно, потому что для солдата на поле боя противник находится ближе, чем командование в столице. Ему проще наладить быт, договорившись с противником не стрелять и спокойно жить себе в своем окопе.

Игорь Орцев: Есть солдаты, а есть те, кто отдает эти приказы, но вообще с украинской стороны там бардак полнейший: там же не только ВСУ участвует. Сначала отводили эти батальоны, потом они обратно там закрепились. В общем, там происходит бардак. Навести в этом порядок элементарно. Вот тебе пример Приднестровья, когда генерал Лебедь четко жестко сказал: «Еще один снаряд сюда прилетает, и мы будем в Кишинёве стоять». И всё.

Валентин Филиппов: С нашей стороны никто так не говорит: «Еще один снаряд, и мы в Киев войдем».

Игорь Орцев: С нашей стороны нет генерала Лебедя. Если с нашей стороны появится Шойгу, если вот зайдут, как туда зашли, и скажут… Я думаю, это скоро состоится. Немножко сейчас люди получат паспортов российских и, скорее всего, будет такой сценарий. Эту войну остановят, но остановит естественно, не вот эта вот марионетка Коломойского, у которой в заднице рука Игоря Валерьевича, Арсена Авакова, Пинчук свою руку третью ещё суёт, сейчас ещё Трамп засунет, ему вообще больно ходить.

Как вы можете исполнить обязанности главнокомандующего? Его вообще на носилках должны заносить, приносить на линию фронта и на амфетаминчике. Потому что с таким количеством рук в заднице и, видишь, человек несет такую околесицу, такую ахинею, что следовало не мочу сдавать, а пройти психиатрическую экспертизу.

Валентин Филиппов: Что говорят ваши земляки о ходе паспортизации в Луганской Народной Республике, то есть, насколько организовано там все?

Игорь Орцев: В общем-то, как организовано? Организовано в стандартных паспортных столах, которые и были. В которых пропускная способность, ну, скажем, и в лучшие времена не была хорошей. Очереди сумасшедшие, причем, можно было в очереди организовать какие-то талоны. Но вот эти люди стоят там день и ночь, записывают все это в тетради, нужно приехать отметиться.

Мой товарищ провел эксперимент: пошел, записался 470-тым, несколько дней он походил, и что-то там слишком не продвигается, вобщем, перспектива там на полгода где-то.

Валентин Филиппов: Помню, в Крыму в четырнадцатом, примерно так было. Тоже там 800 человек стояло.

Игорь Орцев: Да, но здесь просто меняли, а там идет целая процедура.

Валентин Филиппов: Меняли как раз тут быстро, а было ж тогда очень много беженцев в Крыму, и очереди стояли…

Игорь Орцев: Я же в такой же ситуации. Я в общем походил по этим учреждениям, тоже эти тетради, там записи какие-то, и это для того чтобы подать документы на РВП, причем, тут не работали программы. И, в общем, я плюнул. Я только сейчас сдал документы на РВП. Ранее я паспорт получил наш – ЛНР.

Валентин Филиппов: Неужели невозможно обращаться жителям Донбасса в отделения ФМС на территории России, чтобы избежать очередей?

Игорь Орцев: Там не один указ, а два указа. Один указ касается людей, которые постоянно проживают на территории Луганской и Донецкой области, а второй указ касается людей, которые уже имеют здесь РВП либо ВНЖ, и они сразу могут получить гражданство.

Для Донбасса там особая процедура, значит, там ты сдаешь документы, их везут на территорию России, просматривают, потом тебя вызывают, ты принимаешь присягу на территории, возвращаешься. Ещё нет ни одного живого человека, который прошел бы эту процедуру…

Возможно, когда этот первый человек появится, счастливый обладатель, который получил вот этим вот путем, по этому первому указу, ну тогда уже, может быть, этот механизм как-то заработает.

Валентин Филиппов: Какой процент жителей ЛНР должны получить российские паспорта, чтобы стала возможна их защита на территории Донбасса силами российской армии?

Игорь Орцев: Хотелось бы, чтобы первый человек получил этот паспорт? и сразу появился свой генерал Лебедь и сказал: «Ребята, ещё один снаряд, и мы будем стоять в Киеве».