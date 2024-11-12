Сейчас российская армия потом и кровью решает главную проблему – Дандыкин

Анатолий Лапин.  
12.11.2024 09:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Образование, Россия


Вместе с количественным увеличением армии в России необходимо возрождать военные училища и готовить командный состав всех уровней.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместе с количественным увеличением армии в России необходимо возрождать военные училища и готовить командный...

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«Можно принять решение о формировании двух армий, можно принять решение о формировании пяти дивизий морской пехоты, но самое главное сейчас – чтобы и бойцы были с нормальной подготовкой, и готовить их еще, и вопрос командного состава – среднего, старшего и так далее. Это самая главная проблема, которая сейчас с потом и кровью начинает решаться. Мы же в свое время махнули, когда мы готовились воевать с террористами: батальонная тактическая группа…

Я помню, все учения были заточены – с помощью той же Америки сказали: «Никакой опасности, вот башни разрушили, это – террористы, мы воюем с террористами». Базы хранения техники порубили, дивизии сокращенного состава, кадрированные, где офицеры, говорили, даром хлеб едят, они там сидят и ничего не делают. А это была реальная тема, когда идет такая ситуация, что сейчас сложилась, что они получают людей, офицеры на месте и пошли в бой. Училища коснулись – сейчас одно развернули в Саратове, нужно как минимум танковое училище, а у нас одно осталось в Казани. У нас надо делать что-то и с армейской авиацией, потому что это филиал. У нас филиалы по всей стране: филиалы поликлиник, и на армию пошло», – заявил Дандыкин.

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