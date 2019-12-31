Сепаратисты в Косово третий месяц не могут сформировать новое «правительство»

31.12.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Албанские сепаратисты в Косово до сих пор торгуются за должности во власти и не могут сформировать новое «правительство», хотя выборы в местный «парламент» состоялись еще в начале октября.

В минувший четверг новый состав «парламента» провел учредительную сессию, в ходе которой спикером был избран Глаук Коньюфк. Он представляет движение «Самоопределение», которое получило первое место по итогам парламентской кампании.

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Именно глава «Самоопределения» Албин Курти, известный сторонник идеи «Великой Албании», претендует на кресло нового «премьер-министра» Косово.

Однако уже несколько недель «Самоопределение» безуспешно продолжает торги с «Демократическим союзом Косово» (ДСК), набравшим второе место.

ДСК взамен за голоса за премьерство Курти хочет гарантии победы своего представителя на выборах «президента» Косово.

«В «Самоопределении» указали, что они готовы заявить о своей поддержке кандидата, предложенного нашей партией пост президента, но они также стремятся к более широкому участию в правительстве. Это не принцип, а попытка получить больше», – объяснил суть противоречий лидер ДСК Иса Мустафа.

На учредительной сессии также был установлен пятнадцатидневный срок для формирования нового «правительства» – таким образом, либо торги в Приштине близятся к финалу, либо сепаратистское образование ждут новые выборы.