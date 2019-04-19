Сербия не поддается антироссийским требованиям Запада

19.04.2019, Москва, Олег Кравцов

Сербия никогда не вводила и не планирует вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против РФ.

Об этом в интервью “Известиям” рассказал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, отвечая на вопрос, какова вероятность того, что Белград все-таки присоединиться к антироссийским санкциям, если это будет условием вступления в ЕС.

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Он напомнил, что в этом году отмечается 140 лет со дня открытия первого посольства Княжества Сербия в царской России, а в прошлом году было 180-летие установления дипломатических отношений.

“Как видите, наши страны связывает долгая история, а дружба России и Сербии — это уже традиция. Сейчас наши отношения находятся на уровне стратегического партнерства. Поэтому Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против РФ, несмотря на то что на Сербию оказывается сильное давление”, – сказал глава МИД Сербии.

По его словам, Сербия старается стать членом Евросоюза, но это не значит, что она должна забывать о традиционных отношениях с такими друзьями, как Россия.

“Мы должны отстаивать свои национальные и государственные интересы, а в этом нам, безусловно, помогает Москва. Кроме того, она помогает нам сохранить территориальную целостность в вопросе Косово. Было бы, мягко говоря, очень некорректно вводить санкции вслед за западными странами”, – резюмировал Дачич.

Напомним, что в последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Вучича.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

Кроме того, по мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово – незаконно отторгнутого при поддержке США края.

Сербская оппозиция, проводящая митинги за свержение законных властей, использует на своих акциях флаг Евросоюза.