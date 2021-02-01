Сербия откроет европейцам глаза на террористическую суть НАТО

01.02.2021, Москва, Елена Острякова

Сербы намерены развенчивать мифы об их исключительной ответственности за военные преступления в Сараево времен конфликта 1992-1995 годов.

Об этом пишет сегодня «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если начнет пробиваться истина о том, что Сараево в период 1992-1995 годов было не осаждено, а разделено – то весь миф может развеяться. Существовал жесткий внутренний обруч в городе, что не позволяло гражданским покинуть Сараево, где массовому террору подвергалось сербское население», – заявил декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович.

Признанный классик мировой литературы Момо Капор указывал, что с сербами в Боснии и Герцеговине боролись исламские террористы из самых разных стран под прикрытием НАТО.

Борьба за историческую правду приобретает особую актуальность на фоне нынешней активной миграции в Боснию и Герцеговину, в том числе радикальных исламистов и бывших боевиков, способных в случае нарастания здесь межэтнических противоречий стать действенным механизмом для борьбы с православным населением в регионе.

«Удивительно, что после всех террористических атак Европа так и не может понять, против чего боролись сербы в Боснии. Или понимает, но соглашается с тем, что США за свои ошибки расплачивается жизнями европейцев», – сказала заместитель председателя Народной Скупщины Республики Сербской (РС), дочь первого президента РС Соня Караджич-Йовичевич.

В Боснии и Герцеговине регулярно осуждают сербов за «военные преступления». Сербия так же осуждала участников событий 90-х годов, но в ответ не только не увидела наказания виновных за преступления против сербов, но и не получила каких-либо извинений.