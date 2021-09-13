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13.09.2021 19:39 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Германия, Дзен, ЕС, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал
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Сербская либералка не может простить Меркель «приведение к власти» Вучича

Председатель Европейского движения Косово Рада Трайкович заявила, что Меркель в 2011 году нужно было...

Председатель Европейского движения Косово Рада Трайкович заявила, что Меркель в 2011 году нужно было не дать поменять «демократическое правительство» на «твердолобого» Вучича.

Об этом либералка написала в своем твиттере накануне визита уходящего канцлера Германии в Сербию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава непопулярного Европейского движения Косово умудрилась обвинить в нахождении Александра Вучича и «Сербской прогрессивной партии» у власти даже Ангелу Меркель.

«Если бы Меркель поддержала демократическое правительство в 2011 году вместо того, чтобы привести в Белград твердолобого Вучича, который дал невыполнимые обещания об урегулировании в Косово, Балканы были бы сегодня более стабильным местом. Меркель хороша в разрешении кризисов, но плоха в их предотвращении», – написала Трайкович.

Напомним, что ранее Трайкович неоднократно выступала с антироссийскими заявлениями, вступала в перепалку с российским послом, а также в свое время изъявила желание сотрудничать с паналбанцем, сербофобом и нынешним «премьер-министром» Косово Альбином Курти, добавив, что у того «есть реальные причины ненавидеть сербов».

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