28.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политические репрессии, Сербия, Церковь, Черногория
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Сербские либералы поддержали гонения на православных в Черногории


За продолжающимися уже несколько месяцев в Черногории протестами православных верующих стоят попытки «насадить идеологию Великой Сербии».

Об этом пишет Emerging Europe, передает корреспондент «ПролитНавигатора».

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«Это последняя попытка сохранить социальные и политические механизмы идеологии Великой Сербии в Черногории и регионе», – сказал аналитик «Европейского движения» Черногории Момчило Радулович.

По словам историка Хуснии Камберович, целью протестов является символическое разрушение государственных границ. «Если это рассматривать в более широком политическом контексте, то ясно, что за всем этим стоит официальная политика Республики Сербия», – отметил он.

С аналогичных позиций выступила сербская прозападная оппозиция. «Хельсинкский Комитет по правам человека в Сербии» опубликовал открытое письмо, подписанное 88 видными историками, активистами и интеллектуалами региона, включая лидера «Либерально-демократической партии Сербии» Чедомира Йовановича.

«Если новая попытка дестабилизации Черногории увенчается успехом, то ее прямыми последствиями станут вооруженные конфликты, человеческие жертвы и материальные разрушения», – говорится в письме.

В Черногории уже два месяца проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией  650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.

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