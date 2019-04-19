Сербские майданщики не смогли заручиться поддержкой населения

19.04.2019, Москва, Олег Кравцов

В тех балканских странах, которые выполняют требования Запада, практически никогда не проходят антиправительственные протесты.

Об этом в интервью “Известиям” рассказал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, отвечая на вопрос, что стоит за проходящими в Белграде с конца декабря протестами.

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“Думаю, что есть внешнее влияние тех, кто хочет представить политическую ситуацию в Сербии как неустойчивую. Они создают картинку, будто нынешняя власть в Сербии нестабильная и таким образом пытаются влиять на руководство, чтобы оно не было таким решительным в принципиальных для нас вопросах. Очень интересно, что в странах нашего региона, которые следуют советам Запада, никогда не происходят протесты, а там, где руководство защищает национальные интересы, волнения существуют”, – обратил внимание Дачич.

При этом он полагает, что этот план невозможно реализовать.

“У них ничего не получится, потому что у партии Александра Вучича и моей, а также других партий, которые входят в нашу коалицию, есть абсолютное большинство и поддержка населения. У них не получится реально дестабилизировать обстановку. У них есть возможность только провоцировать инциденты и создавать видимость нестабильности”, – сказал дипломат.

Глава МИД Сербии также добавил, что нормально относится к протестам или демонстрациям.

“У каждого есть право выражать свое мнение, но ни у кого нет права вторгаться в здание Национального телевидения, думать, что с улицы можно забрать власть, что Вучич таким образом уйдет в отставку. Надо четко понимать разницу между демонстрациями и нарушением общественного порядка. Всё можно решать только через очередные выборы”, – резюмировал Дачич.

Напомним, что в последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Вучича.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

Кроме того, по мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово – незаконно отторгнутого при поддержке США края.

Сербская оппозиция, проводящая митинги за свержение законных властей, использует на своих акциях флаг Евросоюза.