Сербские майданщики спелись с сепаратистами и ваххабитами из Санджака

Майданщики-«блокадеры» провели в административной столице сербской, населённой преимущественно бошняками-мусульманами территории Санджак – Нови-Пазаре, акцию «Либо они, либо мы».

Выставив сепаратистские плакаты, они заявили о полной двенадцатичасовой блокаде города, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Характерно, что в день проведения протестной акции в разных местах Нови-Пазара были вывешены баннеры «Добро пожаловать в Республику Санджак» и «Продави автономию Санджака».

«Более года мы боремся против несправедливости, репрессий и давления. Но сейчас настал решающий момент, чтобы еще раз показать, на что мы способны, когда действуем вместе», – выдали организаторы в народ набор общеобязательных идеологических штампов.

Как отмечает издание «Политика», среди новапазарских блокадеров были замечены и члены ваххабитских организаций, например «Месджид Тевхид» и DAWA Team.

Лидер первой – Сенад Рамович Бечан, был убит в прошлом году во время вооруженного столкновения с полицией, а до этого отсидел 13,5 лет за терроризм.

Ко второй принадлежал ликвидированный террорист Милош Жуйович Салахудин, который в конце июня 2024 года ранил стрелой в шею сотрудника сербской жандармерии, охранявшего посольство Израиля в Белграде.

Характерно, что поддержать новипазарских сепаратистов и ваххабитов приехали блокадеры из других регионов Сербии. В частности известный скандалист из Нови-Сада, в прошлом профессиональный кикбоксёр и тайский боксёр и владелец охранного агентства, ныне член президиума политической организации с говорящим названием «Европейский путь» Миша Бачулов.

В своих видео этот человек регулярно оскорбляет президента Сербии Александра Вучича, а также патриарха Сербской Православной Церкви Порфирия.

Он активно участвовал в столкновениях с полицией, а затем по сговору со знакомым врачом пытался инициировать своё отравление, чтобы обвинить в нём сербские власти и набрать политических очков. Был арестован по санкции Прокуратуры за попытку нападения на конституционный строй, но был отпущен на свободу по решению фрондирующей по отношению к нынешней власти сербской судебной системой.

В Нови-Пазаре Бачулов тепло приветствовал активиста «Месджид Тевхид» Зефира Хота.

Санджак – территория на Юго-Западе Сербии, населенная преимущественно бошняками, административной столицей которой традиционно считается город Нови-Пазар. В этой исторической провинции традиционно сильны сепаратистские и исламистские настроения.