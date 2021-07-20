20.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Образование, Политика, Черногория
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Сербский министр правительства Черногории поставила затравленную националистами учительницу директором школы

Министра образования, науки, культуры и спорта Черногории Весны Братич назначила исполняющей обязанности директора начальной...

Министра образования, науки, культуры и спорта Черногории Весны Братич назначила исполняющей обязанности директора начальной школы «Югославия» старшего педагога Раду Вишнич.

В октябре прошлого года Вишнич была отстранена от преподавания за то, что пригласила учеников принять участие в молебне Сербской православной церкви.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», решением министра Весны Братич Рада Вишнич был назначен на должность и.о.директора начальной школы «Югославия» сроком на шесть месяцев, начиная с 12 июля. Прежняя директор – черногорская националистка, которая, тем не менее, преподавала сербский язык и литературу, Биляна Вукманович, была уволена.

Решение министра Вишнич опубликовала на своей странице в фейсбук.

Гонения против педагога начались после того, когда в феврале прошлого года дети по ее заданию рисовали на уроках сербскую символику в поддержку подвергавшейся гонениям при правительстве партии президента- диктатора Мило Джукановича Сербской православной церкви.



Весна Братич остается единственным сербским министром правительства Черногории, другой серб – министр юстиции Владимир Лепосавич, был отправлен в отставку после того, как отказался признавать липовый «геноцид в Сребренице».

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