Сердце не камень, а товар: Украина получила собственное «дело врачей»

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Громкий скандал в Киеве – экс-замминистра Минздрава Михаила Загрийчука из «блистательной» команды бывшей шефини украинского Минздрава Зоряны Скалецкой и еще десять врачей задержали по обвинению в незаконном изъятии органов у пациентов.

Загрейчук в настоящее время он работает завотделом трансплантации и хирургии органов брюшной полости в киевском Институте сердца, возглавляемом всемирно известным кардиохирургом Борисом Тодуровым.

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По информации спецслужб, его подельники — врачи из того же Института сердца, а также Волынской областной клинической больницы и Центральной городской клинической больницы Киева.

Их обвиняют в организации схемы «незаконного изъятия анатомических материалов у людей, находящихся в беспомощном состоянии и иной зависимости от правонарушителей, с целью дальнейшей трансплантации». Всем одиннадцати трансплантологам объявили подозрение.

Следствие подозревает, что «группа одиннадцати» продавала очередь на трансплантацию, в чем были замешаны трансплант-координаторы, получавшие средства за махинации с очередью. Все это делалось якобы ради того, чтобы именно Институт сердца получал органы для пересадок.

«Если очередь движется, это точно не бесплатно для того, ради кого ее подвинули. То есть речь о вмешательстве в ЕГИСТ – Единую государственную информационную систему трансплантации», – рассказывают украинским СМИ киевские медики на условиях анонимности.

Чтобы вывести врачей на чистую воду, спецслужбам пришлось вести длительную прослушку. В самом же Институте сердца не дают никаких комментариев и советуют обращаться к силовикам.

Громкое дело и задержание стольких медиков привело к тому, что на Украине уже две недели не проводят пересадки, а врачи боятся констатировать смерть пациентов.

Мнения насчет того, кому понадобился этот скандал, расходятся. Часть наблюдателей уверена, что перед нами очередная попытка сместить неугодного властям директора Института сердца Тодурова – предыдущая атака на его кресло имела место как раз при американке Супрун, но тогда лоббистам Тодурова удалось его отстоять.

Другие считают, что все это – следствие вылезшей на поверхность и обострившейся в условиях кризиса борьбы за передел рынка пересадки органов, в котором только в легальной его части крутятся десятки миллионов долларов и борьба за них далеко не всегда идет куртуазными методами.

На Украине несколько лет назад со скрипом был принят закон о трансплантации органов, который узаконил эту процедуру, что облегчило работу легальных трансплантологов, но обострило конкуренцию между ними и их «черными» коллегами. Сейчас одна из авторов того законопроекта – депутат ВР Оксана Дмитриева – говорит, что из-за нынешнего скандального «дела врачей» на Украине остановилась трансплантация органов.

Кто в этом деле окажется крайним, врачи или чиновники, пока сказать трудно. Понятно, что на практике все происходит совсем не так, как описывают авторы статей в «желтой прессе» и без драматических подробностей вроде вырезания органов у солдат чуть ли не на поле боя, однако реальные подробности трансплантологических будней не менее неприглядны, нежели сенсационные выдумки.

Задержанный замминистра Михаил Загрийчук.

Это не первый случай, когда украинских медиков и чиновников обвиняют в теневой торговле человеческими органами. Однако до сего времени все страшилки насчет деятельности «черных трансплантологов» списывали на российскую пропаганду и шельмовали как попытку бросить тень на реформированную диаспорной американкой Ульяной Супрун украинскую медицину.

Теперь же внезапно выяснилось, что как минимум часть из этого – не враки, а суровая украинская действительность.

Такими темпами, может, через годик другой и пресловутые американские биолаборатории на Украине официально найдутся.