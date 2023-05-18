Севастополь простился с героями – уроженцами новых территорий РФ

Любовь Смирнова .  
18.05.2023 19:48
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина, Херсон


В Севастополе сегодня проводили в последний путь двух бойцов, которые служили водителями в 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны.

Обоих похоронили на «Аллее славы» городского кладбища «Кальфа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе сегодня проводили в последний путь двух бойцов, которые служили водителями в 126-й...

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Оба водителя получили смертельные раны во время специальной военной операции в Херсонской области. Вадим Чепелев служил водителем гаубичного артиллерийского взвода, Артем Сухецкий – 3 гранатометного отделения гранатометного взвода.

«Вадим Валентинович родился на Украине, в Лисичанске Луганской области. Воевал с 2014 года в составе Донецкого ополчения, затем переехал в Севастополь к маме и сестре, стал членом севастопольского казачьего общества, активно участвовал во всех мероприятиях. В июле прошлого года решил пойти добровольцем», – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Артем Григорьевич родился в с. Первоконстантиновка Чаплинского района Херсонской области. Переехал в Севастополь после женитьбы. Тоже не смог оставаться в стороне и пошел освобождать свою родную землю от нацистов. Был ранен во время специальной военной операции в Херсонской области. Умер в госпитале в Севастополе от полученных ранений».

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