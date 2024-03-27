Севастополец устроил запуск фейерверков в день траура по жертвам теракта

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Севастополец с другом из Москвы устроили запуск фейерверков в день траура по жертвам теракта в «Крокус сити холле».

Видео с неподобающим поведением горожан сняли очевидцы и опубликовали в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Помимо соцсетей, севастопольцы обратились к властям, поскольку запуск пиротехники в городе-герое запрещен из-за «желтого уровня опасности».

«24 марта 2024 года в день общенационального траура от бдительных севастопольцев в чат-бот «Оборона Севастополя» поступило сообщение о том, что двое мужчин в жилом доме по ул. Загордянского, 19Б запускают фейерверки. Сотрудники Департамента общественной безопасности совместно с сотрудниками полиции Севастополя оперативно выехали на место. Выяснилось, что фейерверк запускал житель Севастополя. Рядом с ним в этот момент находился гость города, прибывший в Севастополь из Москвы. Говорят, что якобы не знали о том, что в стране траур», – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Задержанный севастополец признал свою неправоту, но только лишь в том, что запустил фейерверк в день траура. О том, что в Севастополе уже два года, как и во всем Крыму, введëн режим ограничения использования пиротехнических изделий, за нарушение которого полагается штраф, 43-летний мужчина, по всей видимости, тоже не знал.

«Запустил фейерверк по адресу Загордянского 19б в день траура. Об этом я не знал, что день траура. В этом раскаиваюсь. Впредь такого не повторится. Прошу извинения у всех, кого обидел или оскорбил, не знаю. Об этом я действительно не знал», – пояснил нарушитель.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.