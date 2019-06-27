Климкин огрызнулся на возмущение Зеленского самодеятельностью МИДа

27.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Климкин сказал изданию «Украинская правда», комментируя сегодняшнюю возмущенную филиппику президента Владимира Зеленского, раскритиковавшего самодеятельность МИД.

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«Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу», — уверяет министр.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит «никаких политических моментов» и принципиально новых вопросов.

«Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция», — сказал Климкин.

Он настаивает, что направление такой ноты — в компетенции Министерства иностранных дел.

Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что «не комментирует эмоции», однако добавил:

«Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии… Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать»

Напомним, что сегодня Зеленский потребовал публичных объяснений от министерства иностранных дел и выразил возмущение по поводу действий Климкина, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России из-за их ответа на решение Международного трибунала по морскому праву по морякам.

“Мне очень не нравится, как действует, а точнее бездействует Верховная Рада Украины. Я не буду перечислять весь список проваленых ними наших решений и наших назначений. Я приведу один последний скандальный пример. Сначала – вы знаете – они не освобождают министра иностранных дел господина Климкина. Причем господин Климкин публично заявил, что идет и хочет уйти в отставку. Его снова не увольняют, даже после того, как ВР сказала: пожалуйста, дайте нам свою кандидатуру вместо Климкина – уважаемого человека, потому что это международные отношения, тогда его уволим. Мы даем Вадима Пристайко – они снова проваливают это решение. Здесь вопрос не в моих личных амбициях. Поясню к чему это привело. А к тому, что я, как Президент, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета. Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации о возвращении наших моряков и о ноте ответа, которую отправил МИД”, – возмутился Зеленский.

По его словам, он “в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, так как господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с Президентом”. Зеленский отметил, что это – вопрос безопасности страны, жизни граждан, и является приоритетом каждого президента, нравится он или нет.

“То, что мне говорят специалисты, дипломаты и помощники – что такие действия могут поставить под угрозу возвращение наших моряков. Мы не понимаем, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждение от Украины как от государства, когда это – компетенция Президента. Я несу личную ответственность за внешнюю политику государства. Я хочу, чтобы МИД публично объяснил свои действия Вам, уважаемые журналисты, а я уже от вас узнаю их ответ”, – сказал он.