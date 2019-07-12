Погребинский: Страх Зеленского отталкивает Донбасс от Украины

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Если президент Украины Владимир Зеленский и дальше будет бояться и уступать давлению нацистов, как это произошло в истории с телемостом, тогда минский процесс будет похоронен, после чего о Донбассе можно благополучно забыть.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пока Зеленский демонстрирует слабость, когда на него наступают радикалы. Вот, вышел главный наш супернационалист и патриот Билецкий и сказал: «вот тебе, президент, 24 часа для того, чтобы отменить телемост, если не отменишь, мы сами решим».

И что сказал Зеленский? Он должен был сказать: «что вы чего, ребята? Тут вообще-то есть какой-то закон, власть и так далее» – ни слова об этом! И фактически отменил этот телемост, вынудил отменить, потому что люди на «NewsOne» поняли, что их никто не защитит, если и президент показывает, что это как-бы плохо, что вы придумали.

И ни слова о том, что плохо – это угрозы в адрес журналистов, собственников канала, и вообще какое твоё собачье дело лезть в то, что делает частная компания? Где тут нарушение закона?

Этот нюанс говорит о том, что если и дальше будет бояться и уступать давлению радикалов, тогда минский процесс будет похоронен. Что меня особенно огорчает, фактически это будет означать отказ от Донбасса.

Для того, чтобы этого не случилось, нужно чтобы власть показала, что она может добиваться исполнения законов, верховенства права, и никто не сможет ей помешать», – заявил Погребинский.