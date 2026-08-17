Запад не потянет прямое военное столкновение с Россией.

Об этом в эфире GBNews заявил коммодор Королевского военно-морского флота в отставке Стив Джерми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война — это очень-очень энергозатратное мероприятие… Один галлон дизельного топлива, доставленный на передовую в Афганистане, потребовал 400 галлонов топлива для транспортировки…

Не могу вспомнить ни одного или двух исключений, ни одной единицы техники, которую мы используем в воздухе, на море или на суше, кроме атомных подводных лодок в США, не работающих на дизеле или его производных…

У нас может быть промышленный потенциал, но его объёмы далеко не те, что нужны, нам нужно наращивать его. А для увеличения объёмов промышленного потенциала нам нужны обученные люди, а они не появляются из ниоткуда.

Мы не можем просто взять и увеличить объёмы судостроения. На это уходит целая вечность. Техническое оснащение – мы видим это на примере подводных лодок, где наблюдается нехватка промышленного потенциала.

Так что по всем этим причинам я думаю, что наши шансы подготовиться к войне с Россией равны нулю. Если мы не будем осторожны, то потратим много денег, пытаясь достичь этой цели. А потом будем наблюдать, как русские нас опережают», – заявил Джерми.