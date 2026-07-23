Британию можно брать голыми руками: флота нет, армии нет, США устранились

С начала июня в британской прессе регулярно печатаются граничащие с паникой сообщения: ни одна из четырёх многоцелевых атомных субмарин королевского флота более неспособна выходить в море на боевое дежурство.

Две субмарины вытащены из воды и тихо догнивают в Фаслейне, на реке Клайд, а ещё две проходят бесконечный ремонт в Девонпорте. Причём, одна из них из дока уже давно не вылезает, а вторая – не так давно вернулась с боевого дежурства в Атлантике и даже способна иногда выходить в море, но ценность её, как боевой единицы, нулевая.

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Девонпорт — единственная база Британии, где ещё теплятся какие-то компетенции по ремонту субмарин с атомной силовой установкой, но возможности сильно ограничены. Все четыре атомных корыта нуждаются в капитальном ремонте и серьёзной модернизации. Однако сроки, когда на ушатанные подлодки королевского флота сойдёт благодать, ни одно ответственное лицо назвать не в силах, поскольку места в доках не хватает, как не хватает квалифицированных инженеров и техников.

Поэтому уже началась каннибализация оборудования одной из подлодок, чтобы оставшиеся три смогли влачить пусть жалкое, но существование.

Особую тревогу британской прессы вызывает то обстоятельство, что неподалеку шуруют ужасные русские корабли, атомные субмарины и танкеры «теневого флота», а тут, как назло, и львиный оскал показать нельзя: все зубы выпали.

С надводными кораблями ситуация не лучше. На плаву осталась буквально пара эсминцев и пара фрегатов, а вот авианосец «Принц Уэльский» также томится в доке и давно превратился в символ слабости Британии. А ведь так хотелось хоть чуть-чуть лизнуть Трампу в период его горячих разборок с Ираном.

Корни нынешних проблем королевского флота уходят ещё в 1960-е годы. Тогда британское руководство решило перейти от огромного, времен расцвета империи, ВМФ к чему-то более сбалансированному. Новый курс и привел к сегодняшней плачевной ситуации.

В ходе «реформ» последовало сворачивание промышленных мощностей и, соответственно, резкое сокращение заказов на новые боевые корабли. Это повлекло за собой долгострой и удорожание строительства новых корпусов, поскольку прогресс не стоял на месте, и новые проекты были сложнее предыдущих.

С тех пор, как распад Британской колониальной империи стал свершившимся фактом, государству пришлось включить режим экономии, урезая военные расходы и средства на содержание флота.

По итогу, сегодня весь британский флот сильно уступает в размерах силам, отправленным в мае 1982 года Лондоном отбивать у аргентинцев Фолклендские острова. В той войне с британской стороны были задействованы пять атомных подлодок и одна дизельная, а случись конфликт сейчас — отправлять было бы нечего. Впрочем, аргентинский флот за это время деградировал ещё сильнее.

Если говорить об атомных субмаринах, то предыдущую серию многоцелевых АПЛ типа «Трафальгар» бритиши строили с 1977 по 1991 год, передав флоту семь подлодок. Каждая строилась около 4-х лет. По сравнению с советскими или американскими темпами строительства это был, прямо скажем, не рекорд, но и не нынешний позор, когда темпы строительства каждой отдельной субмарины превышают 10 лет.

Как итог. В ядерном щите Британии уже зияют огромные дыры, поскольку вывод из строя многоцелевых субмарин усиливает нагрузку на «стратегов», у которых тоже всё давно не слава Богу. Эдак скоро королевскому флоту будет нечего выпускать в море, особенно если учесть, что наземной и воздушной компоненты британские ядерные силы не имеют.

Вот почему европейцы (в том числе Великобритания) ворчат, но кровно заинтересованы в том, чтобы оставаться под «зонтиком» сюзерена – США, ибо их собственные возможности становятся всё более скудными.