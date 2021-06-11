Белоруссия уйдёт от Украины, независимо от поведения Киева

Усиление интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии неминуемо приведет к разрыву отношений Украины и Белоруссии.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил лидер украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь все зависит от глубины интеграционных процессов между Россией и Белоруссией. Ежели эта глубина будет крайняя, тогда автоматически отношения между Украиной и Белоруссией будут развиваться в том же самом ключе, как они развиваются между Украиной и Россией.

Украина идет сегодня в каком-то непонятном направлении. А если путь, который выбирает для себя Белоруссия, будет доведен до логического конца, и возникнут не только идеологические устремления к союзу с Россией, а возникнут институты координирующие деятельность, органы исполнительной власти, восстановить отношения, как они были, будет просто невозможно», – сказал Волга.