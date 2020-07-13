Шнуров задумал сместить Путина по лекалам Зеленского

13.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Исполнитель нецензурных песен Сергей Шнуров, который с недавних пор занялся политикой и продюсированием телеканала, мечтает повторить успех украинского комика Владимира Зеленского. Экс-лидер «Ленинграда» уже задумал снимать что-то похожее на сериал «Слуга народа», благодаря которому раскручивался Зеленский.

Об этом в эфире украинского интернет-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На этой неделе, наконец, появилась внятная кандидатура российского Зеленского. Кандидатура появилась не вчера, но я отметил, что все развитие этой фигуры с весны прошлого года, с момента победы Зеленского на президентских выборах в Украине, было подчинено логике трансформации российского Зеленского. Это Сергей Шнуров.

Действительно, он стал намекать на переход в политическое пространство где-то весной или в конце весны-летом прошлого года, стал человеком в костюме и при галстуке, пошел в «Партию роста», которая, хотя и третьеразрядная, но на этой неделе он был избран сопредседателем «Партии роста», выступал на съезде и недавно объявил, что стал генеральным продюсером телеканала RTVI.

Это небольшой телеканал, и само это решение вызывало бы больше вопросов, чем ответом, если бы не простое соображение. Действительно, там он собирается продюсировать сериалы…

Я думаю, что он будет снимать что-то типа «Слуги народа», то есть, он хочет таким образом готовить «Русский мир». Естественно, путь Зеленского впрямую повторить он не сможет, но видно, что он хочет этого. А хотеть – это уже много, он действительно очень популярный человек, и в этом смысле его политические усилия не вызывают однозначной иронии», – рассуждает Белковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее певица Юлия Чичерина, известная поддержкой ополчения Донбасса, назвала Шнурова «ссыкливым частушечником» за его недавнее признание в эфире ТВ о боязни выступать в ЛДНР.