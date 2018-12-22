Штаб Тимошенко соревнуется с Порошенко в упоротости

22.12.2018, Киев, Игорь Петров

Отказ от празднования Рождества 7 января вместе с Русской Православной Церковью – одна из важнейших задач для новой церковной структуры, созданной раскольниками по инициативе Петра Порошенко и подчиненной Стамбулу.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий штаб Юлии Тимошенко украинский политолог Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, что государство уже в определенной мере изменило календарь. 25 декабря, Рождество по новому стилю, у нас уже официальный выходной день.

Но у нас Церковь пока что еще празднует его традиционно 7 января. Константинопольская Церковь – 25 декабря, но Вселенская – 7 января. Есть этот разнобой.

Новообразованная поместная Церковь четко заявила, что это – вопрос не этого времени, но очевидно, что будем двигаться к такой духовно-культурной интеграции с европейским пространством, и когда прихожане будут готовы принять это, может быть принят и новый календарь», – сказал глашатай Тимошенко.

Ранее киевский политолог Сергей Белашко заявлял, что штаб Юлии Тимошенко совершает фатальную ошибку, пытаясь соревноваться с Петром Порошенко за симпатии националистического электората.

Эксперт пояснил, что Тимошенко дважды попала в ловушки, расставленные технологами Порошенко – когда ее партия проголосовала за введение санкций против двух якобы пророссийских телеканалов, а также когда Юлия стала расхваливать перспективу отрыва Украины от Русской Церкви.

Белашко полагает, что, пытаясь перехватить чужую повестку, Тимошенко сама лишает себя перспективы расширения электорального пространства.