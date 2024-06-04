Ситуация ухудшается: Украине подолгу придется жить с отключениями света

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Отключения света в украинских городах будут на протяжении нескольких часов каждый день. Еще хуже ситуация в Киеве.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все прекрасно понимают, только говорить не хотят. Понятно, что мы можем восстановить даже теоретически, абсолютно четко все цифры видны, непонятно, какие будут последствия дополнительных атак – это фактор неопределенности. И не совсем понятно по некоторым объектам, можно их восстановить или нет. Это понять можно будет по тому, как быстро приедет определенное оборудование. Но в целом, в чем я вас могу заверить на 100%, что отключения будут, и будут они как минимум 3-4 часа в сутки, это в идеальном сценарии. А Киеву пока что нужно готовиться к отключениям по 7-8 часов в сутки. Это, снова-таки, в неплохом сценарии, может быть и хуже», – заявил Харченко.