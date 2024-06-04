Ситуация ухудшается: Украине подолгу придется жить с отключениями света

Анатолий Лапин.  
04.06.2024 10:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 709
 
Война, Дзен, Украина, Энергетика


Отключения света в украинских городах будут на протяжении нескольких часов каждый день. Еще хуже ситуация в Киеве.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отключения света в украинских городах будут на протяжении нескольких часов каждый день. Еще хуже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Все прекрасно понимают, только говорить не хотят. Понятно, что мы можем восстановить даже теоретически, абсолютно четко все цифры видны, непонятно, какие будут последствия дополнительных атак – это фактор неопределенности. И не совсем понятно по некоторым объектам, можно их восстановить или нет.

Это понять можно будет по тому, как быстро приедет определенное оборудование. Но в целом, в чем я вас могу заверить на 100%, что отключения будут, и будут они как минимум 3-4 часа в сутки, это в идеальном сценарии. А Киеву пока что нужно готовиться к отключениям по 7-8 часов в сутки. Это, снова-таки, в неплохом сценарии, может быть и хуже», – заявил Харченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть