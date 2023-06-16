Сколько лет нужно для восстановления Каховского водохранилища

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После восстановления дамбы Каховского водохранилища на его заполнение потребуется на меньше трех лет. Об этом сообщила руководитель отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН Наталья Мирзоева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, чтобы восстановить водохранилище до нужного уровня, потребуется 10 лет, а для восстановления стойкой экосистемы – 20-30 лет.

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«Распреснение локальной части Чёрного моря в районе Днепро-Бугского лимана, конечно, повлечёт изменения биоты. Но это локальная часть, изменения не будут распространяться на всё Чёрное море.

Можно с течением времени прогнозировать, что показала ситуация после аварии на Чернобыльской АЭС, восстановление и самоочищение экосистемы. Она приходит в норму, фактически биохимические процессы способствуют тому, что экосистема сама себя восстанавливает, даже порой без участия человека», – считает Мирзоева.

Большие потери понесла рыбопромышленность Каховского водохранилища, рыбаки вылавливали до 2 тысяч тонн, а сейчас идет массовый мор рыбы.

«В Каховском водохранилище было более 50 видов рыб, в том числе промысловых – это и лещ, и сазан, и щука, и угорь, и краснопёрка, и караси. В связи с тем, что водохранилище обмелело, конечно, рыба оказалась фактически без воды. Поэтому происходит массовый мор рыбы, нерестовый период нарушен, больше сотни видов беспозвоночных в Каховском водохранилище – это, конечно, экологическая катастрофа», – заключила учёный.

Наблюдение за состоянием водоема и его донных осложнений ИнБЮМ ведет во взаимодействии с херсонскими коллегами.

«Опыт работы именно на Каховском водохранилище у нас большой, с коллегами из Херсона мы сотрудничаем по загрязнению этого водохранилища. Тем более, что сейчас они являются филиалом нашего института, поэтому мы готовы участвовать, применять все наши знания и опыт в этом районе. Но, прежде всего, конечно, надо начинать с диагностики, то есть смотреть, какие загрязнения, в каких концентрациях там находятся, и, затем, уже от этого будет зависеть, какие решения будут приняты в этой области», – отметила Мирзоева.