«Слава Украине!» или «компромисс с РФ» — мэр Одессы опять переобулся в полете

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

«То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-нибудь». Мэр Одессы Геннадий Труханов не перестает удивлять своих избирателей, равно как и противников, «последовательностью» в самых жирных кавычках, какие только можно представить.

Проносив половину своей политической карьеры Георгиевскую ленту, будучи советским офицером, судившись за возвращение проспекту Небесной сотни (наследие Саакашвили) его истинного названия — Маршала Жукова, с 24 февраля Труханов резко «задружился» с радикальным нацистским отребьем вроде приблудившегося к Одессе эсбэушного провокатора Демьяна Ганула или и того хуже — Олеся Янчука из «Братства», пообещавшего сжечь Одессу в случае, если в нее войдет армия РФ (впрочем, Янчук работал замом Труханова еще во времена его первой каденции).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Но вот парадокс — когда Труханов апеллирует к украинским зрителям, то использует выражения «рашисты», «орки проклятые», «Одесса — это Украина», «ни пяди украинской земли агрессору!» (похоже, он репетиторов по русофобии нанял).

Но стоит ему дать интервью зарубежным журналистам — а они слетаются в Одессу как пчелы на мед (или как мухи, но не на мед) — то риторика резко меняется. То Труханов выскажет озабоченность по поводу «разрастающейся русофобии», то Пушкина защищать ринется… И вот, наконец, апогей истории, после которого запросто можно упасть со всех своих двух стульев сразу.

Итак, 29 августа — Одесса вяло отмечает очередной праздник — День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (не удивляйтесь — вынужденные граждане «нэньки» о нем тоже слыхом не слыхивали).

«Как военный, я горжусь тем, что у нас есть такие Вооруженные Силы которые насмерть стоят за независимость страны. Слава нашим героям! Слава Украине!», — написал Труханов в Фейсбуке, и сразу почему-то подумалось — а советская гимнастерку ему не жмет?..

Но цимес, в общем, в другом — практически минута в минуту с трухановским поздравлением новостные ленты разорвало:

«Мэр Одессы призвал к компромиссу с Россией!».

Речь идет об интервью Труханова итальянской газете Corriere della Sera.

Говоря об обозначенных компромиссах с РФ, Труханов заявил:

«Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей. Разумеется, я хотел бы возвращения наших границ 1991 года, но это нужно делать шаг за шагом, искать компромиссы, избегать логики стенка на стенку».

Действия Зеленского после 24 февраля Труханов назвал «в целом правильными», однако пожурил его за то, что тот не дал «бОльшую автономию регионам и муниципалитетам» (скажи это некий простой смертный, блогер какой, то статья за сепаратизм вмиг была бы обеспечена).

«Если бы Зеленский прислушивался к рекомендациям, все бы работало лучше», — уточнил Труханов.

Высказался он и о планах РФ в отношении Одессы:

«Да, Путин попробует еще — он одержим нашим городом. Он не хочет его бомбить как Харьков. Он требует его целым. Я не пессимист, верю, что в итоге мы победим. Но война остается долгой, трудной. Наше наступление на Херсон идет медленно, и Путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера для соединения с Приднестровьем».

Также итальянские коллеги затронули тему о сносе памятника Екатерине II, основательницы Одессы.

«Я против сноса памятников. Даже если мы будем уничтожать памятники, история не изменится. Знаю, что петиция [о демонтаже статуи императрицы] набрала 25 тысяч необходимых подписей, но я за то, чтобы подождать. С таким подходом я должен сносить памятники Пушкину или Гагарину? В этом нет никакого смысла», — был категоричен одесский градоначальник.

Зеленский же, напомню, отреагировав на спекулятивную петицию, напротив, настоятельно рекомендовал убрать императрицу куда подальше. Что будет теперь, что будет?.. И Зеленскому челобитную не так подал — нагло противоречил, и ХПП раскрыл. Неужто шпион?..

Естественно, в кругу кастрюль Труханова тут же окрестили коллаборантом и вскрывшимся сепаром. Вечно ржущие одесские телеграм-каналы умозаключили «рано высказываешься, молчи дурак!». Ну, а для остальных Труханов «умер» еще 2 мая 2014 года, когда от города не последовало никакой реакции на трагедию чудовищного масштаба.

Так что потом, на очередных выборах, когда наш герой завесил весь город билбордами с призывом голосовать за него, «не то придут вежливые зеленые человечки», на него уже по инерции смотрели как на разлагающийся политический труп. И праведного гнева по поводу Екатерины и Пушкина по сравнению с остальным несоразмерно мало. Так что беги, Геша, беги — ото всех сразу.

Р. S. Уже вечером Труханов выступил с заявлением, назвав произошедшее фейком.

«Не стал бы комментировать информационные провокации рашистов, однако, к сожалению, целый ряд украинских СМИ перепечатали российский вброс. Цитирую российские новостные агентства: «Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал вести переговоры с Россией». Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова. Могу лишь с удовольствием отметить, что СМИ кремлевских оккупантов прибегают к фейкам, цель которых очевидна — склонить Украину к переговорам… Все переговоры — после того, как россияне покинут нашу землю», – заявил мэр.

Также мэр Одессы откровенно наврал «о беспрецедентной консолидации общества», которое «невозможно расколоть российской пропаганде». И, видно, совсем напугавшись потерять кресло, добавил:

«Президент — лидер нации. Крым — это Украина. Верим в ВСУ! Победа будет за нами!».