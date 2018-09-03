Слово «реформа» стало ругательным на Украине

03.09.2018, Киев, Игорь Петров

Слово «реформа» раздражает людей, они не ждут ничего от власти и не верят, что власть будет решать какие-то проблемы.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявил депутат Ярослав Москаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общество уже ничего не ждет от власти, люди не просят и даже не обращаются. И не потому, что нет проблем, а потому, что не верят, что власть будет их решать. Это или полная некомпетентность чиновников на местах, или их полная бездеятельность. Общество повсюду выявляет многочисленные нарушения и злоупотребление, с этим обращается ко власти, а в ответ получает обычно отписки”, – сказал политик.

“Людей сегодня раздражает слово «реформа». Потому что пока все реформы только увеличили еще кучу проблем для людей. До сих пор никто на местах не может дать алгоритм действий и схему внедрения реформ, и община этот нелегкий путь проходит сегодня сама. А народным депутатам просто нечем ответить на неудовольствие людей. Парламент также переливает из пустого в порожнее, варится в своих проблемах», – заявил Москаленко.