Над целой вереницей уголовных дел, которые сегодня возбуждены против экс-президента Грузии, а ныне арестанта Михаила Саакашвили нависает еще одна. Международный суд ООН инициировал расследование дела о гибели бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания.

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Речь идет о событиях 3 февраля 2005 года. Тогда всю Грузию потрясла информация о таинственной смерти премьер-министра страны Зураба Жвании, который на тот момент являлся не только ближайшим другом Саакашвили, но и верным соратником по проведению «цветной революции роз» в Грузии.

Труп экс-премьера был обнаружен в неприметной квартире в Тбилиси. Но далее выяснилось, что вместе с Жвания в этой квартире находился и его друг, губернатор региона Квемо-Картли Рауль Юсупов. По версии следствия, виновником трагедии стал газовый обогреватель, поломка которого привела к накоплению угарного газа.

Тбилиси маленький город, и слухи, разумеется, подкрепленные различными фактами, разлетаются молниеносно. Дело в том, что в квартире, где были обнаружены тела, у одного из них, Рауля Юсупова, отсутствовала обувь, что, закономерно наводило на мысль, что его ликвидировали, а после доставили в съемную квартиру.

Позднее по этому факту дотошным СМИ, все-таки, удалось добиться правды от МВД, где им подтвердили данную информацию.

Непонятно, что именно навело следователей на мысль об отравлении газом, но позднее в авариной службе тбилисского газа попытались опровергнуть данную информацию.

«Техниками была проверена отопительная система в квартире, в которой скончались Зураб Жвания и Рауль Юсупов, и установлено, что газовая проводка и печь были в исправности», – заявил начальник аварийной службы Нугзар Мхеидзе.

Рассматривалась и другая версия, где экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в разгар конфликтной ситуации с Жвания, которая проходила в загородной резиденции главы государства, метнул в него пепельницу, но, не рассчитав, попал в висок. Все это можно было списать на происки «российской пропаганды», на сплетни, которые пытаются очернить репутацию «великого реформатора» Мишико Саакашвили, но есть целый ряд вопросов, ответов на которые, к сожалению, нет и сегодня.

Дело в том, что премьер-министр любой страны – это официальное лицо, которое повсюду, аж по пятам, сопровождают сотрудники личной охраны. Зураб Жвания, как известно, не пользовался ею, посещая лишь государственную канцелярию страны и резиденцию Мишико Саакашвили. Лишь в этих двух случаях, проводя встречи с Мишико, он оставался вне поле зрения своих телохранителей.

Позднее просочилась информация о том, что Саакашвили и Жвания не поделили доли в сфере бизнеса и его застрелили на глазах у экс-президента.

«Существует 5 файлов, на которых запечатлены первые секунды обнаружения тел Жвания и Юсупова. И не на сабурталинской квартире, где уже обнаружено это было прилюдно. Эти кадры достаточно, как мне известно, нелицеприятные и по части репутационной, и по части конфиденциальности», – заявил директор Антикризисного центра проблем безопасности, политолог Давид Пурцхванидзе.

В деле о смерти Зураба Жвания есть много обстоятельств, которые по странному стечению обстоятельств не спешили расследовать ни бывшие власти в лице «Единого национального движения», ни действующие в лице «Грузинской мечты».

Первые пригласили в страну сотрудников ФБР США, которые опять-таки, списав все на иранский обогреватель, вернулись с «чистой совестью» в Штаты. Другой линии поведения или заключения ФБР от них никто и не ждал. Американцы ведь своих сукиных сынов в беде не бросают.

А вот последние (представители «Грузинской мечты»), придя по власть, может, и возобновили уголовное дело, но расследуют его крайне вяло. Как говорится – дело делом, а воз и ныне там. Слышны лишь шаблонные декларации о том, что это следствие, и продвигается оно поэтапно.

Вообще, если называть вещи своим именами, то у грузинских правоохранителей сегодня и вовсе большие проблемы с доказательной базой против безбашенного Саакашвили. Складывается крайне парадоксальная ситуация, где вся страна в курсе о преступлениях Саакашвили, начиная от рейдерских захватов бизнеса, необоснованной высылки российских дипломатов из Тбилиси, делах о шпиономании, развязывании войны в августе 2008 года и т.д., а инкриминируют ему какие-то мелкие преступления: дело о разгоне или о растрате госимущества, в рамках которого Мишико Саакашвили приобрел какие-то пиджаки, потратив 10 тысяч долларов.

Сегодня вялотекущее разбирательство в деле о таинственной гибели экс-премьера Грузии Зураба Жвании наводит лишь на одну закономерную мысль – грузинские власти по-прежнему пребывают под открытым давлением Запада, который указывает, какие уголовные дела против Мишико можно возбуждать, а, какие – нет!

Очень хочется надеяться, что Международный суд ООН скажет свое веское слово, а «Грузинская мечта», сбросив лживую маску двуличия, наконец-то предъявит Саакашвили все те обвинения, где он нарушил закон и искалечил судьбы.