СМИ узнали о том, куда будет первый зарубежный визит Зеленского

28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе совершить свою первую зарубежную поездку – он посетит не Минск, не Вашингтон и не Москву, а Брюссель, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание “Европейская правда” со ссылкой на собственные источники.

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Ожидается, что визит состоится 5 июня. Он станет первой официальной зарубежной поездкой президента Зеленского.

По информации издания, приглашение Зеленскому во вторник на встрече с главой АП передали генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльсон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майер-Хартинг.

По информации “Радио Свобода”, во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Кроме того, среди запланированных у Владимира Зеленского бесед – встреча в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и совместная пресс-конференция по итогам встречи.